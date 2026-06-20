پوچتینو؛ رمز موفقیت آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی آمریکا با کسب دومین پیروزی متوالی در جام جهانی ۲۰۲۶، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد؛ موفقیتی که بسیاری از کارشناسان آن را حاصل ساختار تاکتیکی ویژه مائوریسیو پوچتینو در خط میانی میدانند.
به گزارش ایلنا، گوستاوو آلفارو پس از دیدار تیمهای پاراگوئه و آمریکا، از برتری تاکتیکی حریف سخن گفت و معتقد است ساختار طراحیشده توسط مائوریسیو پوچتینو نقش مهمی در موفقیتهای اخیر این تیم داشته است.
سرمربی پاراگوئه در ارزیابی عملکرد آمریکا اظهار کرد: «آنها با یک آرایش تاکتیکی خاص در میانه میدان بازی میکردند که کنترل آن برای ما بسیار دشوار بود. بازیکنان ما در بسیاری از صحنهها برای پوشش فضاها و قطع مسیر پاسهای حریف با مشکل مواجه شدند.»
او درباره نحوه عملکرد بازیکنان آمریکا توضیح داد: «مدافعان کناری عرض زمین را حفظ میکردند و در عین حال بازیکنان هجومی مدام بین خطوط جابهجا میشدند. این تحرک دائمی باعث میشد آنها در مناطق مختلف زمین برتری عددی ایجاد کنند و ما اغلب یک قدم از جریان بازی عقب بمانیم.»
آلفارو همچنین با اشاره به کیفیت فنی شاگردان پوچتینو گفت: «آمریکا در ابعاد مختلف از جمله تاکتیک، توانایی فردی و آمادگی بدنی تیم برتری بود. آنها برای شرایط گوناگون مسابقه برنامه مشخص دارند و به نظر میرسد برای هر مشکلی که در طول بازی ایجاد شود، از قبل راهحل مناسبی در اختیار دارند.»
در همین حال، مائوریسیو پوچتینو نیز پس از پیروزی مقابل استرالیا از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: «بازیکنان ما عملکرد خوبی ارائه دادند و از نتیجه به دست آمده خوشحال هستیم، اما هنوز مسیر طولانی در پیش داریم و باید همین روند را ادامه دهیم.»
سرمربی آمریکا در ادامه به ویژگیهای فنی تیمش اشاره کرد و افزود: «تلاش میکنیم با حفظ مالکیت توپ، بازی را با سرعت مناسب به سمت دروازه حریف منتقل کنیم و در عین حال از عقب زمین نیز با برنامه و دقت بازیسازی داشته باشیم.»
آمار دو مسابقه نخست آمریکا نیز نشان میدهد این تیم علاوه بر قدرت تهاجمی، در کنترل جریان مسابقه موفق عمل کرده است. شاگردان پوچتینو برابر پاراگوئه و استرالیا مالکیت توپ بالایی ثبت کردند و توانستند ریتم بازی را در اختیار بگیرند.
باب بردلی، سرمربی پیشین تیم ملی آمریکا، نیز درباره ساختار تاکتیکی فعلی این تیم گفت: «شناوری بازیکنان و آزادی عمل آنها در گردش توپ از مهمترین نقاط قوت تیم پوچتینو است. این سبک بازی باعث میشود حریفان برای بستن فضاهای میانی با دشواری زیادی مواجه شوند.»
او در پایان تاکید کرد: «در این سیستم همواره گزینههای متعددی برای پاس وجود دارد و در صورت از دست رفتن توپ نیز بازیکنان به سرعت برای بازپسگیری مالکیت وارد عمل میشوند؛ موضوعی که فشار زیادی روی حریفان وارد میکند.»