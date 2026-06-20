رکوردشکنی بزرگ بونو در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، یاسین بونو، دروازه‌بان تیم ملی مراکش، در جریان پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل اسکاتلند در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به یک رکورد تاریخی دست یافت و از تمامی دروازه‌بانان آفریقایی پیشی گرفت.

سنگربان مراکش در این مسابقه شب کم‌دغدغه‌ای را پشت سر گذاشت؛ دیداری که در آن بازیکنان اسکاتلند حتی یک ضربه در چارچوب دروازه شیرهای اطلس ثبت نکردند و بونو بدون نیاز به انجام مهار، چهارمین کلین‌شیت خود در تاریخ جام جهانی را جشن گرفت.

این دروازه‌بان باتجربه پیش از این نیز در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل کرواسی، اسپانیا و پرتغال موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود شده بود و حالا در هشتمین بازی جام جهانی‌اش به رکوردی دست‌نیافتنی در فوتبال آفریقا رسیده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی شبکه آماری «استاتس فوت»، بونو با چهار کلین‌شیت به تنهایی در صدر فهرست دروازه‌بانان آفریقایی تاریخ جام جهانی قرار گرفته است. پیش از این، او با سه چهره سرشناس فوتبال آفریقا یعنی پیتر روفای، وینسنت انیاما و توماس نکونو در تعداد کلین‌شیت‌ها برابر بود.

موفقیت بونو تنها به این رکورد محدود نشد. او با حضور مقابل اسکاتلند تعداد بازی‌های ملی خود را به ۹۲ رساند و در جمع پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال مراکش از نظر تعداد بازی قرار گرفت.

در حال حاضر نورالدین نیبت با ۱۱۵ بازی ملی در صدر این فهرست قرار دارد. اشرف حکیمی با ۹۸ بازی دوم است و احمد فراس نیز با ۹۴ بازی در رتبه سوم قرار دارد. بونو با ۹۲ بازی ملی در کنار یوسف النصیری در جایگاه چهارم ایستاده است.

درخشش دروازه‌بان الهلال در جام جهانی ۲۰۲۶ نقش مهمی در افزایش شانس صعود مراکش به مرحله حذفی داشته و او بار دیگر یکی از مهره‌های کلیدی شیرهای اطلس در این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

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