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فن هکه با چشمی کبود مقابل سوئد

فن هکه با چشمی کبود مقابل سوئد
کد خبر : 1802039
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مدافع تیم ملی هلند با وجود آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه چشم، در دیدار حساس برابر سوئد به میدان خواهد رفت.

به گزارش ایلنا،  پیش از دیدار حساس تیم‌های ملی هلند و سوئد در جام جهانی ۲۰۲۶، وضعیت ظاهری یان پاول فن هکه توجه بسیاری از هواداران و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

مدافع ۲۶ ساله هلند که به تازگی با قراردادی قابل توجه راهی تاتنهام شده، با چشمی کاملاً کبود و متورم در تمرینات و مسابقات حاضر شده و تصویری متفاوت از خود به نمایش گذاشته است.

این آسیب‌دیدگی به دیدار نخست هلند مقابل ژاپن بازمی‌گردد؛ جایی که فن هکه در یکی از نبردهای هوایی با دایزن مائدا برخورد شدیدی داشت. در جریان این صحنه، استوک مهاجم ژاپن به صورت مدافع هلند برخورد کرد و موجب ایجاد تورم و کبودی شدید در اطراف چشم او شد.

با وجود شدت این مصدومیت، کادر فنی هلند همچنان روی این مدافع حساب باز کرده و او در ترکیب تیم برای دیدار برابر سوئد حضور خواهد داشت.

فن هکه درباره این اتفاق گفته است: «ضربه بسیار شدیدی به چشمم وارد شد و حتی برای لحظاتی روی بینایی من تأثیر گذاشت. بازیکن ژاپن کاملاً غیرعمدی با استوک به صورتم ضربه زد.»

مدافع جدید تاتنهام که سابقه حضور در برایتون را نیز در کارنامه دارد، حالا امیدوار است با وجود این شرایط به هلند برای کسب نتیجه مطلوب در یکی از مهم‌ترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی کمک کند.

 

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