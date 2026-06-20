ترکیب احتمالی کوراسائو و اکوادور | کوراسائو به دنبال شگفتی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، دیدار اکوادور و کوراسائو در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از اهمیت ویژه‌ای برای دو تیم برخوردار است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند مسیر صعود یا حذف آنها را تا حد زیادی مشخص کند.

اکوادور در نخستین بازی خود برابر ساحل عاج نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با دریافت گل در دقایق پایانی، شکست یک بر صفر را پذیرفت. شاگردان سباستین بکاسسه حالا برای جبران آن نتیجه و بازگشت به کورس صعود، چاره‌ای جز کسب سه امتیاز ندارند.

در سوی مقابل، کوراسائو در نخستین حضور خود در تاریخ جام جهانی، شروع دشواری را تجربه کرد و با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل آلمان شکست خورد. هرچند این تیم در دقایق ابتدایی مسابقه مقاومت قابل قبولی از خود نشان داد، اما در ادامه اختلاف فنی دو تیم کاملاً نمایان شد.

با توجه به فرمت جدید رقابت‌ها و افزایش تعداد تیم‌های صعودکننده به مرحله حذفی، همچنان فرصت برای هر دو تیم وجود دارد و کسب چند امتیاز می‌تواند معادلات گروه را تغییر دهد. با این حال بسیاری از تیم‌های حاضر در این گروه، کوراسائو را حریفی مناسب برای کسب امتیاز کامل می‌دانند.

اکوادور که در دیدار قبلی موقعیت‌های متعددی را از دست داد، احتمالاً این بار با رویکردی هجومی‌تر وارد میدان خواهد شد. گفته می‌شود کادر فنی این تیم برای افزایش قدرت تهاجمی، تغییراتی در آرایش تاکتیکی خود ایجاد خواهد کرد تا فرصت‌های بیشتری برای گلزنی فراهم شود.

نگاه‌ها در این مسابقه به انر والنسیا دوخته شده است؛ مهاجم باتجربه‌ای که سابقه گلزنی در جام جهانی را دارد و پس از ناکامی در دیدار نخست، انگیزه زیادی برای باز کردن دروازه حریف خواهد داشت.

این مسابقه نخستین تقابل رسمی تاریخ میان اکوادور و کوراسائو محسوب می‌شود و بسیاری از تحلیل‌ها، شانس بیشتری برای پیروزی نماینده آمریکای جنوبی قائل هستند.

ترکیب احتمالی اکوادور: گالیندز، پرسیادو، پاچو، اردونز، هینکاپه، کایسدو، فرانکو، یبوآ، ویته، پلاتا، والنسیا

ترکیب احتمالی کوراسائو: روم، فلورانوس، بازوئر، اوبیسپو، فونویل، کامنسیا، باکونا، جو باکونا، چونگ، لوکادیا، هانسن

انتهای پیام/