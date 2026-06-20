ترکیب احتمالی تونس و ژاپن | تونس در جستوجوی فرار از بحران
تیمهای ملی ژاپن و تونس در شرایطی مقابل یکدیگر قرار میگیرند که ساموراییها با روحیهای بالا به دنبال نزدیک شدن به صعود هستند و تونس پس از تغییر روی نیمکت، برای جبران شکست سنگین بازی نخست تلاش میکند.
به گزارش ایلنا، دیدار ژاپن و تونس در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند تأثیر مهمی در تعیین سرنوشت دو تیم داشته باشد؛ مسابقهای که هر دو تیم با شرایط متفاوتی پا به آن میگذارند.
ژاپن پس از تساوی ارزشمند برابر هلند، با انگیزه فراوان وارد این بازی میشود. شاگردان هاجیمه موریاسو میدانند کسب سه امتیاز این مسابقه میتواند موقعیت آنها را برای صعود به مرحله بعدی به شکل قابل توجهی تقویت کند.
در سوی دیگر میدان، تونس روزهای دشواری را پشت سر میگذارد. شکست ۵ بر ۱ مقابل سوئد در نخستین مسابقه، تغییرات مهمی را در کادر فنی این تیم به همراه داشت و صبری لموشی جای خود را به هروه رنار داد. سرمربی فرانسوی که سابقه موفقیت با عربستان در جام جهانی ۲۰۲۲ را در کارنامه دارد، حالا مأموریت احیای تیم ملی تونس را برعهده گرفته است.
به نظر میرسد رنار در نخستین گام به دنبال ایجاد انسجام بیشتر در ساختار دفاعی تیمش باشد. همچنین استفاده از الیاس صخیری و رانی خدیرا در مرکز زمین میتواند به افزایش ثبات تاکتیکی تونس کمک کند تا هانیبال مجبری نیز فرصت بیشتری برای طراحی حملات داشته باشد.
ژاپن نیز با وجود غیبت کائورو میتوما به دلیل مصدومیت، همچنان از مهرههای تأثیرگذاری در فاز هجومی بهره میبرد. تاکفوسا کوبو و ریتسو دوان از جمله بازیکنانی هستند که موریاسو برای خلق موقعیت روی تواناییهای آنها حساب ویژهای باز کرده است و آیاسه اوئدا نیز در خط حمله مسئولیت گلزنی را برعهده خواهد داشت.
با توجه به ثبات فنی ژاپن و شرایط پرنوسان تونس در هفتههای اخیر، نماینده آسیا شانس بیشتری برای کسب پیروزی در این مسابقه دارد. با این حال نتیجه این دیدار میتواند نقش تعیینکنندهای در ادامه مسیر دو تیم در جام جهانی ایفا کند و به ویژه برای تونس اهمیت حیاتی خواهد داشت.
ترکیب احتمالی تونس: دحمان، والری، برون، طالبی، عبدی، صخیری، خدیرا، عاشوری، مجبری، تونکتی، سعد
ترکیب احتمالی ژاپن: سوزوکی، تومیاسو، ایتاکورا، ایتو، ایتو، کامادا، تاناکا، ناکامورا، کوبو، دوان، اوئدا