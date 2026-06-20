مگوایر در نیویورک فروشنده شد! (عکس)
هری مگوایر در حالی که جایی در فهرست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۶ ندارد، با حضور در نیویورک و مشارکت در یک برنامه تبلیغاتی پانینی، توجه هواداران و رسانهها را به خود جلب کرد.
به گزارش ایلنا، هری مگوایر، مدافع باتجربه منچستریونایتد، پس از کنار گذاشته شدن از فهرست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۶، روزهای متفاوتی را در ایالات متحده سپری میکند.
این بازیکن ۳۳ ساله روز جمعه در یکی از خیابانهای نیویورک در شرایطی دیده شد که داخل یک ون تبلیغاتی شرکت پانینی حضور داشت و به معرفی و فروش آلبومها و برچسبهای این برند مشهور مشغول بود. حضور مگوایر در چنین فضایی باعث تعجب بسیاری از گردشگران و علاقهمندان فوتبال شد که انتظار دیدن او را در این موقعیت نداشتند.
مدافع انگلیسی در ادامه برنامه خود، در جمع هواداران منچستریونایتد حاضر شد و در یک کافه با طرفداران این تیم دیدار کرد. او ضمن گرفتن عکس یادگاری با هواداران، به سوالات آنها نیز پاسخ داد.
مگوایر اگرچه در این برنامهها با روحیهای مثبت ظاهر شد، اما همچنان از غیبت در جام جهانی ناراحت است. او پیشتر فاش کرده بود خبر عدم دعوتش به تیم ملی را از طریق تماس تصویری با توماس توخل دریافت کرده است.
این مدافع درباره آن تماس گفته بود: «توخل به صورت فیستایم با بازیکنان صحبت کرد. تماس عجیبی بود و احتمالاً برای خودش هم شرایط دشواری داشت، چون واکنش بازیکنان را به صورت مستقیم میدید.»
این در حالی است که تیم ملی انگلیس کار خود در جام جهانی را با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی آغاز کرده و امیدوار است پس از چند دهه انتظار، به قهرمانی در این رقابتها دست پیدا کند.