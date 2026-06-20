واکنش احساسی رحمتی به جدایی از خیبر (عکس)
مهدی رحمتی پس از یک فصل حضور روی نیمکت خیبر خرمآباد، به همکاری خود با این باشگاه پایان داد.
به گزارش ایلنا، همکاری مهدی رحمتی با باشگاه خیبر خرمآباد پس از یک فصل به پایان رسید و این سرمربی تصمیم گرفت برای فصل آینده مسیر حرفهای خود را در تیمی دیگر دنبال کند.
رحمتی که در فصل گذشته هدایت خیبر را برعهده داشت، موفق شد این تیم را در جایگاهی مناسب در جدول لیگ برتر حفظ کند و در کنار آن، سبزپوشان خرمآبادی را تا مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی نیز پیش ببرد.
سرمربی سابق خیبر پیش از این تجربه حضور روی نیمکت تیمهای شهرخودرو مشهد، آلومینیوم اراک، نساجی مازندران، هوادار تهران و شمسآذر قزوین را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. او همچنین همراه با تیمهای شهرخودرو و نساجی حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده است.
رحمتی در شرایطی از خیبر جدا میشود که این تیم را با رتبهای تکرقمی در جدول لیگ برتر تحویل داد و در طول فصل نیز نتایج قابل توجهی برابر مدعیان کسب کرد.
خیبر در فصل اخیر با هدایت رحمتی موفق شد مقابل تیمهایی چون پرسپولیس، تراکتور و سپاهان به پیروزی برسد و برابر استقلال نیز در دیداری پرحاشیه به تساوی دست پیدا کند؛ نتایجی که نقش مهمی در ثبت یکی از موفقترین فصول تاریخ این باشگاه داشت.
مهدی رحمتی با توجه به پایان دوران حضورش در خیبر، کلیپی از لحظات بهیادماندنی خود در کنار تیم و مردم خرمآباد منتشر کرد و نوشت:
«درود بر مردم استان لرستان و لرتباران عزیز
تک تک ثانیههای حضورم در خرمآباد را همیشه در خاطر دارم و افتخار میکنم سرمربی چنین تیمی بودم.
برای تیم محبوب، دوست داشتنی و قطب جدید فوتبال ایران آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم روزهای روشنی در انتظار این تیم و قوم شریف لر باشد.»