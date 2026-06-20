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پس از حذف ترکیه؛

سرقت عجیب ساعت داور توسط زننده گل بازی

سرقت عجیب ساعت داور توسط زننده گل بازی
کد خبر : 1802010
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دیدار پاراگوئه و ترکیه در جام جهانی ۲۰۲۶ تنها به دلیل حذف زودهنگام ترک‌ها خبرساز نشد؛ ماتیاس گالارزا، زننده گل پیروزی پاراگوئه، با اقدامی عجیب در جریان مسابقه سوژه رسانه‌ها و کارشناسان داوری شد.

به گزارش ایلنا،  پیروزی یک بر صفر پاراگوئه برابر ترکیه در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از همان لحظه سوت پایان، در فهرست عجیب‌ترین مسابقات این دوره قرار گرفت. مسابقه‌ای که علاوه بر حذف ترکیه، با یک اتفاق کم‌سابقه در میانه بازی نیز همراه بود.

ماجرا از دقیقه ۴۴ آغاز شد؛ جایی که ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، برای رسیدگی به درگیری میان بازیکنان و توقف بازی پس از برخورد روی اسیدرو پیتا، مسابقه را متوقف کرد. در جریان این شلوغی، ساعت داور از دست او جدا شد و روی چمن افتاد؛ اتفاقی که در ابتدا از چشم همه پنهان ماند.

دقایقی بعد ماتیاس گالارزا، هافبک پاراگوئه، ساعت را پیدا کرد اما به جای تحویل فوری آن، در اقدامی عجیب آن را برداشت و حتی روی مچ دست خود بست. این صحنه که توسط دوربین‌ها ثبت شد، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.

سرقت عجیب ساعت داور توسط زننده گل بازی

پاتریک ایتریش، کارشناس داوری، در تحلیل این اتفاق گفت: «واقعاً نمی‌دانم در ذهن بازیکن چه می‌گذرد که چنین کاری انجام می‌دهد. این صحنه یکی از عجیب‌ترین مواردی بود که دیده‌ام.»

گالارزا پس از چند دقیقه سرانجام ساعت را به داور بازگرداند و با وجود این رفتار غیرمعمول، با جریمه انضباطی جدیدی مواجه نشد. او که پیش از این یک کارت زرد دریافت کرده بود، تا دقایق پایانی در زمین ماند و در دقیقه ۹۱ به دلیل مصدومیت جای خود را به بازیکن دیگری داد.

با این حال، نام گالارزا احتمالاً بیش از هر چیز به خاطر گل سرنوشت‌سازی در یادها خواهد ماند که تنها ۶۴ ثانیه پس از آغاز مسابقه به ثمر رسید؛ گلی که نه تنها سریع‌ترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای کار محسوب می‌شود، بلکه موجب حذف زودهنگام ترکیه از رقابت‌ها شد و یک رکورد منفی نیز برای این تیم بر جای گذاشت.

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