درستکار: برای بازندگان انتخابی هم برنامه ویژه داریم

به گزارش ایلنا، پژمان درستکار در گفت‌وگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی درباره برگزاری جام تختی و مسابقات انتخابی تیم ملی اظهار کرد: «برای کادر فنی، جام تختی صرفاً یک تورنمنت عادی نبود. این مسابقات با هدف ارزیابی مدعیان تیم ملی و همچنین بررسی شرایط کشتی‌گیران جوانی برگزار شد که می‌توانند در آینده نزدیک در ترکیب تیم‌های ملی نقش‌آفرینی کنند.»

وی ادامه داد: «حضور استعدادهای جوان در این رقابت‌ها یکی از نکات امیدوارکننده بود. این کشتی‌گیران نشان دادند که آینده روشنی در انتظار کشتی ایران است و می‌توان روی آن‌ها برای سال‌های پیش رو حساب ویژه‌ای باز کرد.»

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به روند برگزاری مسابقات گفت: «خوشبختانه با وجود حساسیت بالای رقابت‌ها و فشاری که روی کشتی‌گیران وجود داشت، مسابقات در فضایی آرام و بدون حاشیه برگزار شد. سطح فنی مبارزات نیز بسیار بالا بود و همین مسئله رضایت کادر فنی را به همراه داشت.»

درستکار درباره رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم و دوئل حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا عنوان کرد: «به اعتقاد من، تقابل این دو کشتی‌گیر یکی از دراماتیک‌ترین و حساس‌ترین مبارزات تاریخ کشتی ایران بود. حضور دو قهرمان بزرگ جهان و المپیک روی تشک و برگزاری دو مسابقه در فاصله زمانی کوتاه، شرایط ویژه‌ای را رقم زد. مهم‌تر از هر چیز، احترام متقابل و رقابت حرفه‌ای این دو قهرمان بود که ارزش این مبارزه را دوچندان کرد.»

وی افزود: «شش کشتی‌گیری که در مسابقات انتخابی روی تشک رفتند، همگی از چهره‌های مطرح و صاحب‌نام کشتی جهان هستند. طبیعی است که وقتی چنین نفراتی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، کیفیت فنی مسابقات نیز در بالاترین سطح ممکن باشد.»

درستکار با اشاره به برنامه‌های فدراسیون برای نفراتی که موفق به کسب دوبنده تیم ملی نشدند، گفت: «نگاه ما فقط به برندگان نیست. کشتی‌گیرانی که در این مرحله موفق به کسب سهمیه نشدند نیز از سرمایه‌های ارزشمند کشتی ایران هستند و برای حضور آن‌ها در رقابت‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است.»

سرمربی تیم ملی آزاد در پایان خاطرنشان کرد: «ماه‌های بسیار مهمی پیش روی کشتی ایران قرار دارد. ابتدا بازی‌های آسیایی ژاپن را در پیش داریم و پس از آن مسابقات جهانی امیدها و رقابت‌های قهرمانی جهان بزرگسالان برگزار خواهد شد. هدف ما این است که هر کشتی‌گیری که دوبنده تیم ملی را بر تن می‌کند، با تمام توان برای موفقیت ایران و سربلندی پرچم کشورمان روی تشک حاضر شود.»

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