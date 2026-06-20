تعیین تکلیف مطالبات بازیکنان پس از پایان زودهنگام لیگ برتر

به گزارش ایلنا، پس از تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر پایان یافتن رقابت‌های لیگ برتر بیست‌وپنجم در هفته بیست‌وسوم، یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود در فوتبال ایران به وضعیت قراردادها و تعهدات مالی باشگاه‌ها مربوط می‌شد؛ موضوعی که طی هفته‌های گذشته بحث‌های فراوانی را میان مدیران، بازیکنان و مسئولان فوتبال کشور به دنبال داشت.

در جریان نشست اخیر هیئت رئیسه، بخش قابل توجهی از مذاکرات به تعیین چارچوب پرداخت مطالبات اعضای تیم‌ها اختصاص یافت. در نهایت نیز اعضای این هیئت به جمع‌بندی نهایی درباره نحوه اجرای قراردادهای فصل جاری رسیدند.

بر اساس مصوبه تصویب‌شده، باشگاه‌های لیگ برتری موظف هستند 75 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان، اعضای کادرفنی و عوامل اجرایی خود را پرداخت کنند. این تصمیم با توجه به برگزاری 23 هفته از مسابقات و عدم ادامه رقابت‌های فصل بیست‌وپنجم اتخاذ شده است.

مطابق این دستورالعمل، باشگاه‌ها تعهدی نسبت به پرداخت 25 درصد باقی‌مانده قراردادها نخواهند داشت و اعضای تیم‌ها نیز امکان طرح اعتراض یا مطالبه مبلغ مازاد بر میزان تعیین‌شده در مصوبه فدراسیون را ندارند.

گفته می‌شود این مصوبه به صورت رسمی در اختیار سازمان لیگ قرار گرفته و از سوی این سازمان نیز به تمامی باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر ابلاغ شده است تا روند تسویه‌حساب مالی با بازیکنان و مربیان بر اساس چارچوب تعیین‌شده انجام شود.

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