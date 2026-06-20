جام جهانی ۲۰۲۶: پیش بازی تونس - ژاپن

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی تونس و ژاپن در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، بامداد یکشنبه در ورزشگاه مونتری مکزیک برگزار می‌شود؛ مسابقه‌ای که از جنبه تاریخی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که هزارمین بازی تاریخ رقابت‌های جام جهانی فوتبال محسوب می‌شود.

تونس که جام جهانی را با شکست سنگین ۵ بر یک مقابل سوئد آغاز کرد، روزهای پرتنشی را پشت سر گذاشته است. عملکرد ضعیف این تیم در دیدار نخست باعث شد فدراسیون فوتبال تونس تنها دو روز پس از آن مسابقه، صبری لاموشی را از سمت سرمربیگری برکنار و هروه رنار، سرمربی باتجربه فرانسوی را جانشین او کند.

لاموشی با این اتفاق به نخستین سرمربی تاریخ جام جهانی تبدیل شد که تنها پس از یک مسابقه از سمت خود برکنار می‌شود. او پیش از آغاز جام جهانی نیز نتایج مطلوبی کسب نکرده بود و تونس در دیدارهای تدارکاتی برابر اتریش و بلژیک شکست خورده بود.

فدراسیون فوتبال تونس با توجه به اینکه پس از دیدار با ژاپن باید در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف هلند برود، تصمیم گرفت بدون اتلاف وقت دست به تغییرات فنی بزند. اکنون هروه رنار که سابقه هدایت تیم‌های ملی زامبیا، عربستان و تیم ملی زنان فرانسه را در کارنامه دارد، مأموریت دشواری برای بازگرداندن تونس به مسیر رقابت به عهده خواهد داشت.

شکست ۵ بر یک مقابل سوئد سنگین‌ترین شکست تاریخ تونس در جام جهانی بود. همچنین این تیم برای نخستین بار از سال ۱۹۶۶، سه گل از پشت محوطه جریمه در یک مسابقه جام جهانی دریافت کرد. عملکرد عبدالْمُهیب شماخ، دروازه‌بان تونس، نیز مورد انتقاد قرار گرفت؛ چرا که دو اشتباه مستقیم او به گل‌های حریف منجر شد.

در سوی مقابل، ژاپن با روحیه‌ای بالا پا به این مسابقه می‌گذارد. سامورایی‌های آبی در دیدار نخست خود برابر هلند دو بار از حریف عقب افتادند اما در نهایت موفق شدند به تساوی ۲ بر ۲ دست پیدا کنند.

شاگردان هاجیمه موریاسو طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که تیمی سرسخت و دشوار برای شکست دادن هستند. ژاپن از جام جهانی ۲۰۱۸ تاکنون در هفت مسابقه مرحله گروهی گل دریافت کرده، اما تنها دو بار شکست خورده و در بسیاری از مواقع توانسته نتیجه را به سود خود تغییر دهد.

یکی از نقاط قوت ژاپن استفاده مؤثر از بازیکنان تعویضی است. از زمان آغاز جام جهانی ۲۰۲۲، پنج گل از هفت گل این تیم یا توسط بازیکنان ذخیره به ثمر رسیده یا با پاس گل آن‌ها خلق شده است. گل تساوی برابر هلند نیز با تأثیر مستقیم بازیکنان تعویضی به دست آمد.

در خط دفاعی ژاپن نیز شوگو تانیگوچی عملکرد درخشانی داشته است. مدافع ۳۴ ساله این تیم در دیدار مقابل هلند با ثبت دقت ۹۸ درصدی پاس، یکی از بهترین نمایش‌های فردی مسابقات را ارائه داد و نقش مهمی در بازی‌سازی از عقب زمین ایفا کرد.

دو تیم پیش از این تنها یک بار در جام جهانی با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند؛ دیداری در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۰۲ که با برتری ۲ بر صفر ژاپن به پایان رسید. در مجموع نیز تونس در شش تقابل با ژاپن تنها یک پیروزی به دست آورده و پنج مسابقه دیگر با برتری نماینده آسیا خاتمه یافته است.

بر اساس ارزیابی ابررایانه «اپتا»، ژاپن شانس بیشتری برای پیروزی در این مسابقه دارد و در بیش از ۶۱ درصد شبیه‌سازی‌ها برنده میدان شده است. با این حال تونس امیدوار است با حضور سرمربی جدید، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های دور دوم مرحله گروهی را رقم بزند و شانس صعود خود را زنده نگه دارد.

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