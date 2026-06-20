غیبت احتمالی و جنجالی ستاره بلژیک در جام جهانی برای تولد فرزندش

به گزارش ایلنا، جرمی دوکو اعلام کرده است که برای حضور در مراسم تولد فرزندش که انتظار می‌رود در روزهای آینده متولد شود، اردوی تیم ملی بلژیک را ترک خواهد کرد.

این تصمیم موجی از بحث و جدل را در این کشور به راه انداخته است. در بلژیک، درست مانند تلویزیون فرانسه، بحث و گمانه‌زنی‌ها درباره این موضوع به شدت بالا گرفته است. دوکو تمایل دارد در صورتی که همسرش در طول این رقابت‌ها وضع حمل کند، در کنار او حضور داشته باشد؛ او در این باره گفت: «هیچ پدری نباید چنین لحظه‌ای را از دست بدهد.»

در برنامه رسانه اکیپ، فرانس پیرون، روزنامه‌نگار، استدلال کرد که جام جهانی فرصتی است که شاید تنها یک بار در زندگی هر بازیکن رخ دهد و افزود که پدر «در زمان زایمان هیچ فایده‌ای ندارد و حضورش در آنجا کاملاً بی‌فایده است.» در پاسخ به این اظهارات، ابراهیم اسلوم به تندی و صراحت گفت: «یک نوزاد، تمام زندگی انسان است.»

گفته می‌شود ممکن است زمان به‌دنیا آمدن فرزند دوکو با یکی از دیدارهای بلژیک در مرحله حذفی جام جهانی تداخل داشته باشد.

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