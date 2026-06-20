خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خیانت به پیراهن ملی یا عشق پدری

غیبت احتمالی و جنجالی ستاره بلژیک در جام جهانی برای تولد فرزندش

غیبت احتمالی و جنجالی ستاره بلژیک در جام جهانی برای تولد فرزندش
کد خبر : 1801934
لینک کوتاه کپی شد.

تصمیم غیرمنتظره جرمی دوکو برای ترک اردوی شیاطین سرخ در اواسط جام جهانی به مقصد بیمارستان، موجی از خشم و جنجال را در رسانه‌ها و میان هواداران فوتبال بلژیک به راه انداخته است.

به گزارش ایلنا، جرمی دوکو اعلام کرده است که برای حضور در مراسم تولد فرزندش که انتظار می‌رود در روزهای آینده متولد شود، اردوی تیم ملی بلژیک را ترک خواهد کرد.

این تصمیم موجی از بحث و جدل را در این کشور به راه انداخته است. در بلژیک، درست مانند تلویزیون فرانسه، بحث و گمانه‌زنی‌ها درباره این موضوع به شدت بالا گرفته است. دوکو تمایل دارد در صورتی که همسرش در طول این رقابت‌ها وضع حمل کند، در کنار او حضور داشته باشد؛ او در این باره گفت: «هیچ پدری نباید چنین لحظه‌ای را از دست بدهد.»

در برنامه رسانه اکیپ، فرانس پیرون، روزنامه‌نگار، استدلال کرد که جام جهانی فرصتی است که شاید تنها یک بار در زندگی هر بازیکن رخ دهد و افزود که پدر «در زمان زایمان هیچ فایده‌ای ندارد و حضورش در آنجا کاملاً بی‌فایده است.» در پاسخ به این اظهارات، ابراهیم اسلوم به تندی و صراحت گفت: «یک نوزاد، تمام زندگی انسان است.»

گفته می‌شود ممکن است زمان به‌دنیا آمدن فرزند دوکو با یکی از دیدارهای بلژیک در مرحله حذفی جام جهانی تداخل داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی