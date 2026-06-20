آغاز رسمی نقلوانتقالات لیگ برتر از ۳۱ خرداد
سازمان لیگ فوتبال ایران زمان رسمی آغاز و پایان پنجره نقلوانتقالات تابستانی لیگ برتر را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان لیگ، پنجره نقلوانتقالات فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران از روز ۳۱ خردادماه به صورت رسمی آغاز خواهد شد و تا ۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
با آغاز این بازه زمانی، باشگاههای لیگ برتری میتوانند فعالیت خود را برای جذب بازیکنان و تکمیل فهرست نفرات مدنظرشان جهت حضور در فصل بیستوششم رقابتها آغاز کنند.
همچنین سازمان لیگ در نظر دارد مسابقات لیگ بیستوششم را از حوالی ۲۰ مردادماه آغاز کند. بر این اساس، پنجره نقلوانتقالات پس از شروع فصل نیز باز خواهد ماند و باشگاهها فرصت خواهند داشت در هفتههای ابتدایی مسابقات نسبت به جذب بازیکنان جدید یا ایجاد تغییر در ترکیب خود اقدام کنند.
این موضوع میتواند به تیمها اجازه دهد تا با توجه به شرایط فنی و نیازهای احتمالی خود در هفتههای نخست لیگ، همچنان در بازار نقلوانتقالات فعال باشند و فهرست نهایی خود را تکمیل کنند.