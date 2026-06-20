پایان مدارا در اردوی ماتادورها
دلافونته در آستانه یک تصمیم انتحاری علیه عربستان
سرمربی تیم ملی اسپانیا، برای تزریق زهر و قدرت هجومی بیشتر به ترکیب لاروخا در جدال حساس با عربستان سعودی، تغییرات بزرگی را در نظر گرفته است.
به گزارش ایلنا، هفته آسانی برای لوئیس د لا فونته در چاتانوگا سپری نشده است. سفر بازگشت دو ساعته از آتلانتا در دوشنبه گذشته برای کادر فنی تیم ملی بسیار سخت و سنگین بود؛ مربیانی که نه در انتخاب ترکیب اصلی خود مقابل کیپورد موفق عمل کردند و نه در پیادهسازی برنامههای تاکتیکیشان.
زمانبندی تعویضهای آنها نیز به شدت زیر سوال رفت، به خصوص بازی مداوم با میزان آمادگی بدنی لامین یامال که انتقادات زیادی را به همراه داشت. انتقادها تند و بیرحمانه بود، اما بعد از تساوی ناامیدکننده مقابل تیمی که در رتبه ۶۳ رنکینگ فیفا قرار دارد، انتظاری جز این هم نمیرفت. اکنون از سرمربی خواسته شده تا انعطافپذیری بیشتری نشان دهد و برای مسابقه روز یکشنبه در استادیوم آتلانتا دست به تغییرات بزند. سوال بزرگ این است که آیا او این تغییرات را اعمال خواهد کرد و آیا اصلاً خودش باور دارد که تیم به این جابهجاییها نیاز دارد یا خیر.
پس از بازی اول، چشمان بسیاری به گاوی دوخته شده بود، اما کاملاً واضح بود که او بدترین بازیکن زمین نیست. از نظر تاکتیکی، او دقیقاً همان کاری را انجام داد که جریان بازی ایجاب میکرد: حفظ مالکیت توپ و متمایل شدن به عمق برای باز کردن فضا در جناحین برای پیشروی کوکوریا.
تیم این استراتژی را در اواخر نیمه اول به خوبی درک کرد؛ یعنی تنها بازهای از مسابقه که ماتادورها واقعاً در جریان بازی حضور داشتند، با این حال گل اول به دست نیامد. اگر گاوی از ترکیب اصلی کنار گذاشته شود، به راحتی میتواند به عنوان سپر بلا و مقصر اصلی این ناکامی معرفی شود.
از سوی دیگر، حضور لامین یامال در ترکیب اصلی قطعی به نظر میرسد و این موضوع سرمربی را مجبور میکند تا یک مهاجم را از پازل خود حذف کند. در مقایسه بازیکن با بازیکن، فران تورس گزینهای منطقی برای خروج از ترکیب است، اما این ستاره والنسیایی نشان داده که از زمان شروع اردوی تمرینی، یکی از پویاترین و آمادهترین مهرهها بوده است؛ او با یک گل مقابل عراق، یک پاس گل برابر پرو و یک شوت که در دیدار با کیپورد به تیرک دروازه کوبید، کارایی خود را اثبات کرده، هرچند به دلیل نیازهای تاکتیکی بازی، مجبور شد بسیار نزدیک به خط طولی زمین بازی کند.
تغییر سیستم لاروخا برای احیای پدری
کنار گذاشتن هیچ بازیکنی از ترکیب اصلی آسان نخواهد بود. عملکرد رودری نیز زیر سوال رفته است، اما کاپیتان تیم غیرقابل جانشین و دستناپذیر است. او در اوج آمادگی بدنی به این تورنمنت نرسیده، اما مانند یک موتور دیزلی، میتواند به مرور زمان و در طول مسابقات ریتم بازی خود را پیدا کند.
فابیان روئیز یکی دیگر از بازیکنان محبوب و ضروری تحت هدایت د لا فونته بوده است، اما قرار گرفتن او در جناح راست در بازی یکشنبه گذشته، کاملاً به ضرر او تمام شد. این یکی از بزرگترین چالشهایی است که سرمربی باید به آن پاسخ دهد: سیستم بازی تیم.
د لا فونته از زمان ورودش به تیم ملی، همواره سیستم کلاسیک ۱-۳-۲-۴ را ترجیح میداد. با این حال، اخیراً دیده شده که سرمربی تیم ملی این سیستم را بازسازی کرده و به سمت آرایش ۳-۳-۴ حرکت کرده تا کارایی پدری را افزایش دهد؛ چرا که این ستاره مایل است مانند دوران حضورش در بارسا، رو به جلو بازی کند و برای دریافت توپ به عمق خط میانی عقب بیاید.
اگر د لا فونته تصمیم بگیرد به سیستم اصلی و اولیه خود بازگردد، پدری باید در کنار رودری بازی کند. این تغییر تاکتیکی مستلزم فدا کردن فابیان روئیز و ورود یک هافبک هجومی به زمین است. در آن پست، او باید بین گاوی، که پیش از این در فینال لیگ ملتهای ۲۰۲۳ وظیفه رهبری را در این موقعیت به او سپرده بود، یا دنی اولمو که او نیز به شدت برای فیکس شدن میجنگد، یک نفر را انتخاب کند.
بوی تغییرات بزرگ در اردوی چاتانوگا؛ د لا فونته به سیم آخر میزند؟
به طور خلاصه، نام دو بازیکن یعنی فابیان روئیز و گاوی به عنوان گزینههای اصلی تغییر در ترکیب مطرح شده است. اگرچه د لا فونته برنامههای خود را به شدت مخفی نگه میدارد، اما در اردوی تمرینی چاتانوگا این احساس وجود دارد که سرمربی قرار است دست به تغییرات بزرگی بزند و این تحولات فقط محدود به جابهجایی بازیکنان نخواهد بود.
در یک مسابقه دیگر در برابر تیمی قدرتمند، استفاده از چهار هافبک برای تضمین مالکیت توپ منطقی به نظر میرسید؛ اما مقابل کیپورد این کار زیادهروی بود و انتظار میرود بازی مشابهی نیز در انتظار آنها برابر عربستان سعودی باشد. د لا فونته به خوبی میداند که باید زهر و برندگی بیشتری به خط حمله تیم اضافه کند؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که در بدو ورودش به تیم ملی وعده داده بود: تیمی پویا و تهاجمیتر. در این مسیر، ممکن است قربانیانی وجود داشته باشند و حتی آشفتگیهایی در رختکن تیم ایجاد شود، اما این مربی همیشه به این ویژگی افتخار کرده که روش تصمیمگیری در لحظات سخت را به خوبی بلد است؛ و بازی دوم جام جهانی، دقیقاً همان لحظه موعود برای گرفتن این تصمیم بزرگ است.