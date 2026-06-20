کنیا قفل خط حمله برزیل را شکست

به گزارش ایلنا، پیروزی ۳ بر صفر مقابل هائیتی دقیقاً همان نسخه‌ای بود که پزشک پس از یک نمایش متزلزل و نامتوازن در بازی افتتاحیه تجویز کرده بود؛ در حالی که مهره‌های همیشگی و سرشناس در قلب تاکتیک‌های سلسائو بودند، یک راهکار موقت و غیرمنتظره قفل دفاع حریف را باز کرد.

ماتئوس کونیا، که بیشتر در سطح باشگاهی توسط منچستریونایتد به عنوان وینگر به کار گرفته می‌شود، برای رهبری خط حمله در فیلادلفیا انتخاب شد. در حالی که رافینیا و وینیسیوس جونیور در دقایق ابتدایی نمایش را مدیریت می‌کردند، این ستاره ۲۷ ساله بود که قفل دروازه را شکست؛ او با عقب‌نشینی به عمق زمین موقعیت‌سازی کرد و موفق شد با کمک هانس دلکروکس، مدافع هائیتی، توپ را از خط دروازه عبور دهد. این وینگر تغییرپست‌داده به مهاجم، خیلی زود گل دوم خود را هم به ثمر رساند؛ او با یک فرار هوشمندانه به پشت خط دفاعی لرزان هائیتی، با یک ضربه تمام‌کننده فوق‌العاده کار را یکسره کرد تا عملاً بازی در همان نیمه اول تمام شود.

برزیل بدون اینکه حتی نیاز داشته باشد دنده را عوض کند و به خود فشار بیاورد، دو گل جلو افتاد و خیلی زود گل سوم را هم اضافه کرد؛ جایی که وینی جونیور با فراری تند و تیز به پاس عمقی لوکاس پاکتا رسید و با یک ضربه دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد. برای کونیا – که در بازی افتتاحیه مقابل مراکش روی نیمکت جا خوش کرده بود – این یک آزمون جدی و محکم بود تا ادعای خود را برای تصاحب پیراهن شماره ۹ برزیل اثبات کند؛ چرا که تحرکات او به هم‌تیمی‌هایش کمک کرد و به هر دو وینگر اصلی تیم فضای بیشتری برای خودنمایی داد.

این مسابقه در برابر یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های رنکینگ این تورنمنت بود و این گل‌ها، تنها گل‌های دوم و سوم او با پیراهن مقدس سلسائو به شمار می‌رفتند، با وجود اینکه او در گذشته نیز بارها در پست مهاجم نوک به کار گرفته شده بود. اگرچه او توانایی خود را در تمام کردن موقعیت‌های سخت در تیم باشگاهی‌اش نشان داده، اما ما هنوز شواهد کافی نداریم که آیا کونیا می‌تواند به عنوان یک مهاجم در بالاترین سطح عمل کند و آنچه تیم از یک شماره ۹ کلاسیک نیاز دارد را برآورده سازد؟ آیا او می‌تواند نمایش یک شماره ۹ سنتی را ارائه دهد یا زمانی که برزیل با تیم قوی‌تری روبرو می‌شود، یک روزنه مطمئن در خط حمله باشد؟

مصدومیت رافینیا برنامه تاکتیکی آنچلوتی را به هم می‌ریزد؟

این سوالات همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند اما این نمایش گامی در مسیر درست بود، هرچند تست‌های سخت‌تری در راه است؛ از اسکاتلند در آخرین بازی گروهی گرفته تا نبرد مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل تیم‌هایی مانند ژاپن. به هر ترتیب، این ایده که سلسائو ممکن است پاسخ نهایی را برای بحران مهاجم نوک خود پیدا کرده باشد، شاید فعلاً باید بایگانی شود. مصدومیت رافینیا – که در اواخر نیمه اول به دلیل مشکل مشکوک به همسترینگ مجبور به ترک زمین شد – به این معنی است که دوران حضور کونیا در پست مهاجم نوک ممکن است بسیار کوتاه باشد. جالب اینجاست که آنچلوتی در کنفرانس خبری پس از بازی از ادعای پیدا کردن راه‌حل نهایی برای خط حمله خودداری کرد و ترجیح داد دست خود را رو نکند.

آنچلوتی اشاره کرد که رافینیا به دلیل گرفتگی در همسترینگ تعویض شده است، اما اگر این ستاره بارسلونا مسابقات بزرگ بعدی را از دست بدهد، آنچلوتی ممکن است مجبور شود از کونیا در وینگر راست، جلوتر از مهره‌هایی چون گابریل مارتینلی یا رایان استفاده کند. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند شانس بزرگی را برای یکی از بازیکنان محبوب هواداران ایجاد کند تا جای او را در راس خط حمله بگیرد.

فرصت طلایی برای پدیده ۱۹ ساله؛ آیا زمان پادشاهی اندریک در جام جهانی فرسیده است؟

اندریک، مهاجم رئال مادرید که فصل گذشته را به صورت قرضی در لیون سپری کرد، گزینه محبوب هواداران سلسائو برای خط حمله است؛ به طوری که بزرگ‌ترین تشویق و غرش روز، برای زمانی محفوظ بود که این ستاره ۱۹ ساله جانشین کونا شد و همچنین زمانی که نام او توسط گوینده استادیوم خوانده شد. بسیاری از هواداران خواستار تماشای بازی‌های بیشتری از این بازیکن هستند که توسط آنچلوتی به عنوان یک "استعداد فوق‌العاده" توصیف شده است، اما از زمان حضور این مربی ایتالیایی، فرصت‌ها به سختی به او رسیده است. او لیست چهار بازی دوستانه آخر سال ۲۰۲۵ را از دست داد و سپس ۱۴ دقیقه در برد مقابل کرواسی و ۴۵ دقیقه مقابل پاناما و مصر در بازی‌های تدارکاتی به میدان رفت.

آمار ۵ گل در ۱۶ بازی لیگ ۱ فرانسه برای آنچلوتی کافی به نظر نمی‌رسد تا تمام امیدهایش را به اندریک گره بزند و در واقع او حتی به عنوان یار تعویض در تساوی مقابل مراکش هم به زمین نرفت. امیدهای زیادی به این جوان بسته شده است، اما سرمربی فعلی برزیل مطمئناً یکی از بهترین و باتجربه‌ترین چهره‌های فوتبال جهان است که می‌تواند تشخیص دهد آیا او برای تحمل فشاری که شماره ۹ سلسائو روی دوش یک بازیکن می‌گذارد، آماده است یا خیر.

با این حال، زمانی که او در فیلادلفیا به زمین آمد، جرقه‌هایی از توانایی‌های خود را نشان داد؛ یک فرار خوب و تمام‌کنندگی عالی که در نهایت آفساید اعلام شد، اما نگاهی اجمالی به آنچه این جوان ۱۹ ساله می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کونیا یا ایگور تیاگو ارائه دهد، به نمایش گذاشت. در حال حاضر، این بازیکن جوان گزینه‌ای جذاب برای پست شماره ۹ به شمار می‌رود، به ویژه با توجه به مصدومیتی که برای رافینیا رخ داده است. در واقع، خود آنچلوتی پیش از این اظهار داشته بود که "اندریک را در زمان مناسب به زمین خواهد آورد" و افزود که "او در این جام جهانی مهم خواهد بود". این مربی ایتالیایی همچنان در حال تغییر و دستکاری ترکیب خود است تا فرمول مناسب را پیدا کند، اما با وجود بلاتکلیفی‌های فراوان در اردوگاه برزیل، شاید "لحظه موعود" برای اندریک خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، فرا برسد.

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