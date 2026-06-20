به گزارش ایلنا، گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از جذاب‌ترین گروه‌های مرحله مقدماتی تبدیل شده است. آمریکا با پیروزی ۴ بر ۱ مقابل پاراگوئه و برتری ۲ بر صفر برابر استرالیا، ۶ امتیازی شده و در صدر جدول قرار دارد. شاگردان مائوریسیو پوچتینو ضمن قطعی کردن صعود، عنوان صدرنشینی گروه را نیز به دست آورده‌اند.

در رده دوم، استرالیا با ۳ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به پاراگوئه ایستاده است. پاراگوئه نیز با پیروزی ارزشمند یک بر صفر مقابل ترکیه، امیدهای خود برای حضور در مرحله حذفی را زنده نگه داشت.

ترکیه که در دو مسابقه نخست برابر استرالیا و پاراگوئه شکست خورده، بدون امتیاز در قعر جدول قرار گرفته و شانس صعود را از دست داده است.

جدول گروه D پس از دو هفته:

آمریکا – ۶ امتیاز

استرالیا – ۳ امتیاز

پاراگوئه – ۳ امتیاز

ترکیه – ۰ امتیاز

دیدارهای پایانی گروه D:

آمریکا – ترکیه

پاراگوئه – استرالیا

نتایج این دو مسابقه تکلیف تیم دوم صعودکننده از گروه D را مشخص خواهد کرد.

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