خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی ۲۰۲۶؛

جدول گروه D پس از پایان هفته دوم؛ آمریکا یکه‌تاز گروه / رقابت استرالیا و پاراگوئه برای صعود داغ‌تر شد

جدول گروه D پس از پایان هفته دوم؛ آمریکا یکه‌تاز گروه / رقابت استرالیا و پاراگوئه برای صعود داغ‌تر شد
کد خبر : 1801699
لینک کوتاه کپی شد.

پس از پایان دور دوم مسابقات گروه D جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی آمریکا با دو پیروزی متوالی و کسب ۶ امتیاز صدرنشین بلامنازع جدول شد و صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد. در سوی دیگر، استرالیا و پاراگوئه با ۳ امتیاز همچنان برای کسب سهمیه دوم صعود رقابت نزدیکی دارند و ترکیه با دو شکست متوالی از دور رقابت‌ها کنار رفته است.

به گزارش ایلنا، گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از جذاب‌ترین گروه‌های مرحله مقدماتی تبدیل شده است. آمریکا با پیروزی ۴ بر ۱ مقابل پاراگوئه و برتری ۲ بر صفر برابر استرالیا، ۶ امتیازی شده و در صدر جدول قرار دارد. شاگردان مائوریسیو پوچتینو ضمن قطعی کردن صعود، عنوان صدرنشینی گروه را نیز به دست آورده‌اند. 

در رده دوم، استرالیا با ۳ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به پاراگوئه ایستاده است. پاراگوئه نیز با پیروزی ارزشمند یک بر صفر مقابل ترکیه، امیدهای خود برای حضور در مرحله حذفی را زنده نگه داشت. 

ترکیه که در دو مسابقه نخست برابر استرالیا و پاراگوئه شکست خورده، بدون امتیاز در قعر جدول قرار گرفته و شانس صعود را از دست داده است. 

جدول گروه D پس از دو هفته:

آمریکا – ۶ امتیاز

استرالیا – ۳ امتیاز

پاراگوئه – ۳ امتیاز

ترکیه – ۰ امتیاز 

دیدارهای پایانی گروه D:

آمریکا – ترکیه

پاراگوئه – استرالیا

نتایج این دو مسابقه تکلیف تیم دوم صعودکننده از گروه D را مشخص خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی