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جام جهانی ۲۰۲۶؛

ماتیاس گالارزا بهترین بازیکن دیدار ترکیه و پاراگوئه شد

ماتیاس گالارزا بهترین بازیکن دیدار ترکیه و پاراگوئه شد
کد خبر : 1801696
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بازیکن تیم ملی فوتبال پاراگوئه عنوان بهترین بازیکن دیدار با ترکیه به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال پاراگوئه از ساعت 6:30 امروز (شنبه) در دور دوم مسابقات مرحله گروهی جام جهانی مقابل ترکیه قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت. 

پس از پایان این مسابقه ماتیاس گالارزا که در ثانیه 64 بازی موفق به گلزنی شده بود، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

در جدول رده‌بندی گروه D، آمریکا با 6 امتیاز صدرنشین است، استرالیا با 3 امتیاز جایگاه دوم را در اختیار دارد، پاراگوئه به دلیل تفاضل گل کمتر سوم است و ترکیه بدون امتیاز در انتهای جدول ایستاده و عملا حذف شده است.

 

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