هلند در آستانه یک رکورد تاریخی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، این بازی، بیست و ششمین تقابل هلند و سوئد خواهد بود. هلند در این دیدارها موفق به پیروزی در ۱۱ بازی شده و ۸ بار شکست خورده است. همچنین، ۶ بازی به تساوی انجامیده و تفاضل گل‌ها به نفع سوئد با ۴۸ گل در مقابل ۴۷ گل هلند است.

آخرین رویارویی این دو تیم به سال ۲۰۱۷ برمی‌گردد که هلند با نتیجه ۲-۰ در مرحله مقدماتی جام جهانی پیروز شد، اما این پیروزی برای کسب سهمیه پلی‌آف کافی نبود. همچنین، تنها تقابل این دو تیم در تاریخ جام جهانی به سال ۱۹۷۴ مربوط می‌شود که در آن بازی، نتیجه ۰-۰ ثبت شد و به خاطر حرکتی معروف از یوهان کرایف به یاد ماند.

هلند در حال حاضر ۹۸ گل در تاریخ جام جهانی به ثمر رسانده و به دنبال گل شماره ۱۰۰ خود در این رقابت‌ها است. در صورت موفقیت در این بازی، هلند برای چهاردهمین بار متوالی در جام جهانی بدون شکست خواهد ماند و رکوردی جدید به ثبت خواهد رساند.

در این میان، ممفیس دیپای در آستانه برگزاری صد و یازدهمین بازی ملی خود قرار دارد و به زودی به رکورد فرانک دی بوئر نزدیک خواهد شد. همچنین، بازیکنانی چون کریسنسو سامرویل، ممفیس دیپای و میکی ون د ون در بازی مقابل ژاپن کارت زرد دریافت کردند و در صورت دریافت کارت زرد دیگر، دیدار با تونس را از دست خواهند داد.

سوئد در این دوره از جام جهانی موفق‌تر از مرحله مقدماتی خود عمل کرده و با دو امتیاز در گروه خود، به پلی‌آف راه یافته است. این تیم در جام جهانی ۱۹۹۴ به مقام سوم دست یافت و یادآور خاطرات خوبی برای هوادارانش است.

رونالد کومان در این بازی، شصت و دومین بازی ملی خود را به عنوان سرمربی هلند هدایت خواهد کرد و با این تعداد، به رکورد دیک آدوکات می‌رسد.

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