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باران گریه و اشک بازیکنان ترکیه بعد از حذف از جام جهانی

باران گریه و اشک بازیکنان ترکیه بعد از حذف از جام جهانی
کد خبر : 1801681
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تیم ملی ترکیه با یک حذف دردناک از جام جهانی مواجه شد. این تیم که در بیشتر دقایق بازی برابر پاراگوئه یک بازیکن بیشتر داشت، با وجود فشار و فرصت‌های متعدد، در نهایت با نتیجه ۱-۰ شکست خورد.

به گزارش ایلنا، پس از پایان بازی، بازیکنان ترکیه در زمین به شدت ناراحت بودند و بسیاری از آن‌ها اشک ریختند. یکی از بازیکنان، مدافع دمیرال، که در یکی از آخرین فرصت‌های تیم نتوانست گلزنی کند، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در دقایق پایانی، حتی دروازه‌بان چاکر نیز برای جبران به محوطه جریمه حریف رفت، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

ترکیه در بازی اول خود نیز با نتیجه ۲-۰ برابر استرالیا شکست خورده بود و حالا با دو باخت، شانس صعود به مرحله بعد را از دست داده است. در آخرین بازی این تیم، باید به مصاف ایالات متحده برود، اما به دلیل قوانین تساوی، دیگر نمی‌تواند بالاتر از پاراگوئه و استرالیا قرار گیرد.

این سومین حضور ترکیه در جام جهانی بود و در اولین حضور خود در سال ۱۹۵۴ نیز در مرحله گروهی حذف شده بود. نسل فعلی این تیم با بازیکنانی چون آردا گولر، هاکان چالهانوغلو و کنان ییلدیز، انتظارات بالایی را ایجاد کرده بود، اما نتایج به دست آمده ناامیدکننده بود.

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