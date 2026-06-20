نگاهی به کارنامه جهانی مانوئل نویر از زبان ینس لهمان
مانوئل نویر در سن ۴۰ سالگی به پنجمین مرحله نهایی جام جهانی خود میرسد که این یک رکورد برای فوتبال آلمان محسوب میشود. در حالی که این دروازهبان با تجربه به خاطر این رقابتها به تیم ملی دعوت شده، او در طول دوران حرفهای خود احساسات مختلفی را تجربه کرده است؛ از قهرمانی تا حذفهای تاریخی.
به گزارش ایلنا، نویر که به تازگی ۴۰ ساله شده، همچنان با شور و اشتیاق به رقابت ادامه میدهد. پس از پیروزی پرگل آلمان برابر کوراسائو با نتیجه ۷-۱، او از گل خوردهای که به خاطر شوتی منحرف شده به ثمر رسید، ناراحت بود. نویر که به عنوان دروازهبان شماره یک تیم ملی انتخاب شده، به دنبال حفظ سطح بالای خود و انتظارات همیشگی است.
این دروازهبان با تجربه، به عنوان تنها بازیکن تیم ملی آلمان که پنجمین مرحله نهایی جام جهانی را تجربه کرده، به رکوردهای جدیدی دست یافته است. او در حال حاضر به احتمال زیاد در بازی آینده مقابل ساحل عاج در روز شنبه به میدان خواهد رفت و میتواند رکورد بیشترین بازی برای یک دروازهبان در تاریخ جام جهانی را بشکند.
نویر در سال ۲۰۰۹ با قهرمانی در یورو زیر ۲۱ سال به تیم ملی بزرگسالان دعوت شد. او در جام جهانی ۲۰۱۰ به عنوان دروازهبان اصلی تیم ملی انتخاب شد و عملکرد خوبی داشت، اما در مرحله نیمهنهایی از اسپانیا شکست خورد. ینس لهمان در این باره میگوید: «نویر فرصتی را که به او داده شد، به خوبی استفاده کرد.»
سال ۲۰۱۴ سال قهرمانی نویر بود. او پس از فتح لیگ قهرمانان اروپا با بایرن مونیخ، در جام جهانی نیز درخشش فوقالعادهای داشت و با عملکردش در بازیهای حساس، به عنوان یکی از بهترین دروازهبانان تاریخ شناخته شد. اما در جام جهانی ۲۰۱۸، آلمان به طور ناامیدکنندهای از دور رقابتها حذف شد و نویر نتوانست از شکست تیمش جلوگیری کند.
در جام جهانی ۲۰۲۲، نویر به عنوان کاپیتان تیم ملی آلمان به قطر رفت، اما این بار نیز با چالشهای جدیدی مواجه شد. او در شرایطی که تیمش با انتقادات اجتماعی و سیاسی روبرو بود، نتوانست عملکرد مطلوبی داشته باشد و تیمش در مرحله گروهی حذف شد. لهمان در این باره میگوید: «مسائل حاشیهای انرژی زیادی از بازیکنان گرفت و این موضوع بر عملکرد آنها تأثیر گذاشت.»