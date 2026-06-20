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ترکیه دومین تیم حذف شده از جام جهانی 48 تیمی!

ترکیه دومین تیم حذف شده از جام جهانی 48 تیمی!
کد خبر : 1801676
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ترکیه در یک بازی حساس مقابل پاراگوئه نتوانست از فرصت‌های خود بهره‌برداری کند و با وجود یک کارت قرمز تاریخی برای حریف، از دور مسابقات حذف شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ترکیه که پس از شکست ۲-۰ مقابل استرالیا به این بازی آمده بود، در آغاز مسابقه با پاراگوئه با یک گل سریع از حریف عقب افتاد. گل ماتیا گالارزا در دقیقه ۶۴ ثانیه، سریع‌ترین گل این جام جهانی بود و ترکیه را در وضعیت دشواری قرار داد.

ترکیه پس از این گل، کنترل بازی را در دست گرفت و چندین موقعیت گلزنی ایجاد کرد، اما در نهایت نتوانست از این فرصت‌ها استفاده کند. در دقیقه ۳۵، مهدی مهدی‌پور با یک ضربه سر به تیرک دروازه برخورد کرد و نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند.

در لحظات پایانی نیمه اول، ترکیه با یک اتفاق خوش‌شانس مواجه شد. آلمیرون، بازیکن پاراگوئه، به دلیل رفتار غیرورزشی با کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد. با این حال، ترکیه نتوانست از برتری عددی خود در نیمه دوم بهره‌برداری کند و در نهایت با نتیجه ۱-۰ شکست خورد.

با این نتیجه، ترکیه به دلیل تساوی در امتیازات و برتری پاراگوئه در بازی‌های مستقیم، از دور مسابقات حذف شد. در حالی که پاراگوئه به بازی آخر خود مقابل استرالیا می‌رود، ترکیه باید در آخرین بازی خود به مصاف میزبان، آمریکا برود. این شکست باعث افزایش انتقادات از کادر فنی ترکیه و به ویژه وینچنزو مونتلا خواهد شد.

پیش از این هائیتی نیز بعد از تجربه دومین شکست خود در این جام، حذف شده و بازی پایانی آنها کاملا تشریفاتی خواهد بود.

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