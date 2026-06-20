به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی فرانسه و برزیل به شدت از وضعیت زمین‌ها انتقاد کرده‌اند. آدرین رابیوت، هافبک تیم ملی فرانسه، پس از پیروزی ۳-۱ برابر سنگال در استادیوم مت‌لایف، گفت: «نمی‌دانم آیا می‌توان این را چمن نامید یا نه، بیشتر شبیه به چمن مصنوعی سخت و سفت است». همچنین وینیسیوس، مهاجم برزیلی، از خشک شدن سریع چمن و کند شدن بازی در زمین مشابهی که تیمش برابر مراکش به تساوی ۱-۱ رسید، ابراز نارضایتی کرد.

در حالی که فیفا سعی دارد این انتقادات را کم‌اهمیت جلوه دهد و اعلام کرده که «زمین‌های ۱۶ استادیوم جام جهانی در وضعیت عالی هستند»، اما تغییر چمن‌های مصنوعی به چمن طبیعی یا هیبریدی در این استادیوم‌ها چالش بزرگی بوده است. از ۱۶ استادیوم، ۸ مورد برای تطبیق با استانداردهای فیفا مجبور به تغییر چمن شدند.

چندین تأمین‌کننده مختلف برای این کار انتخاب شده‌اند، از جمله یک شرکت فرانسوی که مسئولیت تعویض چمن‌های استادیوم‌های سیاتل، آتلانتا و فاکس‌برگ را بر عهده داشته است. این چمن‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بیش از ۹۵ درصد آن‌ها از چمن طبیعی تشکیل شده و با الیاف مصنوعی تقویت شده‌اند.

مشکل اینجاست که برخی از استادیوم‌ها مانند مت‌لایف برای نگهداری چمن طبیعی مناسب نیستند. در این استادیوم، چمن بر روی یک دال بتنی قرار دارد که اجازه نمی‌دهد ریشه‌ها به عمق نفوذ کنند. دییدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، نیز به این موضوع اشاره کرده و گفت: «وجود دال بتنی زیر زمین باعث می‌شود که الیاف چمن کوتاه‌تر باشند و این بر نحوه بازی تأثیر می‌گذارد».

شرایط جوی و آبیاری نیز از دیگر چالش‌های نگهداری این زمین‌ها است. در حالی که برخی استادیوم‌ها مانند مرسدس بنز در آتلانتا می‌توانند دما و رطوبت را کنترل کنند، مت‌لایف و گیلت استادیوم تحت تأثیر شرایط جوی شمال شرقی آمریکا قرار دارند. این مشکلات می‌تواند به موضوع اصلی بحث در جام جهانی تبدیل شود، در حالی که انتقادات از این مسابقات همچنان ادامه دارد.

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