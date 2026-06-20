کورتوا: ایران تیمی خطرناک است؛ نباید آنها را دستکم بگیریم
تیبو کورتوا، دروازهبان باتجربه تیم ملی بلژیک، در آستانه دیدار حساس برابر ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تأکید بر ضرورت پیروزی شیاطین سرخ، هشدار داد که تیم ملی ایران حریفی خطرناک و غیرقابل پیشبینی است و نباید مورد کمتوجهی قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، کورتوا در نشست خبری پیش از این مسابقه گفت: «ما باید یکشنبه پیروز شویم و ترجیحاً با اختلاف گل مناسب. مهم است که از همان دقیقه اول بازی خودمان را به حریف تحمیل کنیم. مقابل مصر با پاسهای اشتباه و ریتم پایین به خودمان ضربه زدیم. در نیمه دوم اما بلژیکی را دیدید که همه انتظارش را دارند. هدف ما مقابل ایران نیز همین است، البته بدون اینکه حریف را دستکم بگیریم.»
سنگربان رئال مادرید با اشاره به آنالیز فنی تیم ملی ایران افزود: «ایران مقابل نیوزیلند بازی خوبی انجام داد و نشان داد تیم خطرناکی است. آنها زیاد شوت میزنند، روی ارسالها خطرناک هستند و بازیکنان باکیفیتی دارند. به همراه مربی دروازهبانها عملکرد بازیکنان ایران را بررسی کردهایم. گاهی تصور میکنید بازی آرامی خواهید داشت اما ناگهان مجبور میشوید چند واکنش مهم انجام دهید. برای ما مهم است که ابتدا گل بزنیم و دروازهمان را بسته نگه داریم، چون ایران میتواند در هر لحظه خطرساز شود.»
کورتوا همچنین از دو مهره کلیدی تیم ملی ایران نام برد و گفت: «طبیعتاً باید مراقب مهدی طارمی باشیم؛ مهاجمی که در پورتو و اینتر بازی کرده و کیفیت بالایی دارد. آنها یک مدافع راست بسیار خوب هم دارند که دائماً اضافه میشود و ارسالهای خطرناکی انجام میدهد.» اشاره دروازهبان بلژیک به رامین رضاییان بود؛ بازیکنی که در دیدار نخست مقابل نیوزیلند یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل نیز ثبت کرد.
دروازهبان شماره یک بلژیک درباره شرایط خاص تیم ملی ایران در این جام جهانی نیز اظهار داشت: «این محدودیتها برای آنها آسان نیست. اینکه در روز مسابقه وارد آمریکا شوند یا برخی اعضای کادرشان نتوانند وارد کشور شوند، شرایط راحتی نیست. اما همین مسائل میتواند به یک انگیزه اضافی تبدیل شود. شاید بازیکنان ایران از این وضعیت بهعنوان محرکی برای ارائه عملکردی فراتر از توان معمول خود استفاده کنند و به همین دلیل نباید آنها را دستکم گرفت.»
کورتوا در ادامه با اشاره به تساوی برابر مصر گفت: «شاید خودمان بزرگترین عامل مشکلاتمان بودیم. پاسهای ساده را از دست دادیم و به مصر اجازه دادیم وارد بازی شود. ایران هم احتمالاً با ساختاری مشابه بازی خواهد کرد؛ تیمی که صبور است و منتظر اشتباه حریف میماند تا از آن استفاده کند.»
او همچنین اهمیت صدرنشینی در گروه را یادآور شد و گفت: «در جام جهانی روسیه مدام در سفر بودیم و مرتب هتل عوض میکردیم. این موضوع روی بدن و ذهن بازیکنان تأثیر میگذارد. به همین دلیل میدانیم که باید برای صدرنشینی بجنگیم. اگر اول شویم، شرایط سفر و استقرار برای ما بسیار بهتر خواهد بود.»
کورتوا در پایان با اشاره به روند مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «در این تورنمنت گلهای زیادی در دقایق پایانی به ثمر رسیده و اختلاف سطح تیمها بسیار کم شده است. امروز هر مسابقه جام جهانی یک نبرد واقعی است و بازی مقابل ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. ما باید پیروز شویم و نشان دهیم بلژیک واقعاً چه تیمی است.»