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تاریخچه گل‌های سریع در جام جهانی فوتبال

تاریخچه گل‌های سریع در جام جهانی فوتبال
کد خبر : 1801661
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جام جهانی ۲۰۲۶ شاهد ثبت دو گل سریع در تاریخ این مسابقات بود. در این رقابت‌ها، بازیکن مراکشی با نام صیبری در دقیقه ۱ دقیقه و ۹ ثانیه گلزنی کرد و سپس گالارزا از پاراگوئه با گلی در دقیقه ۱ دقیقه و ۴ ثانیه این رکورد را شکست. اما این دو گل در لیست گل‌های سریع‌ترین تاریخ جام جهانی قرار نمی‌گیرند.

به گزارش ایلنا، گل سریع‌ترین تاریخ جام جهانی فوتبال به هاکان شوکور از ترکیه تعلق دارد که در سال ۲۰۰۲ و در بازی برای کسب مقام سوم، تنها در ۱۱ ثانیه گلزنی کرد. او رکورد قبلی را که در اختیار واچلاو ماسک از چکسلواکی با ۱۵ ثانیه بود، شکست.

پس از آن، تنها دو گل دیگر به لیست گل‌های زیر یک دقیقه اضافه شده است. در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، کلینت دمپسی برای ایالات متحده در ۳۰ ثانیه گل زد و در جام جهانی ۲۰۱۸، ماتیاس یورگنسن از دانمارک در ۵۵ ثانیه گلزنی کرد.

گل گالارزا از پاراگوئه نیز سریع‌ترین گل تاریخ فوتبال این کشور نیست؛ زیرا در سال ۱۹۹۸، آلا در ۵۲ ثانیه در مقابل نیجریه گلزنی کرده بود.

در ادامه، به گل‌های سریع‌ترین تاریخ جام جهانی اشاره می‌شود:

- هاکان شوکور – ترکیه – ۱۱ ثانیه در ۲۰۰۲

- واچلاو ماسک – چکسلواکی – ۱۵ ثانیه در ۱۹۶۲

- ارنست لهنر – آلمان – ۲۵ ثانیه در ۱۹۳۴

- برایان رابسون – انگلیس – ۲۸ ثانیه در ۱۹۸۲

- کلینت دمپسی – ایالات متحده – ۳۰ ثانیه در ۲۰۱۴

- برنارد لاکومب – فرانسه – ۳۱ ثانیه در ۱۹۷۸

- آرنه نیبرگ – سوئد – ۳۵ ثانیه در ۱۹۳۸

- امیل وینانته – فرانسه – ۳۵ ثانیه در ۱۹۳۸

- فلوریان آلبرت – مجارستان – ۵۰ ثانیه در ۱۹۶۲

- آدالبرت دسو – رومانی – ۵۰ ثانیه در ۱۹۳۰

- سئونگ زین پاک – کره شمالی – ۵۰ ثانیه در ۱۹۶۶

- سلزو آلا – پاراگوئه – ۵۲ ثانیه در ۱۹۹۸

- ماتیاس یورگنسن – دانمارک – ۵۵ ثانیه در ۲۰۱۸

 

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