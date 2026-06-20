هشدار درباره یک هوادار عجیب و غریب علیه لئون گورتسکا
لئون گورتسکا، هافبک تیم ملی آلمان، از سال ۲۰۲۳ با یک پدیده غیرمعمول مواجه شده است. هواداران در هر کجا که او حضور دارد، نامش را فریاد میزنند و این ویدیوها میلیونها بازدید در شبکههای اجتماعی به دست آوردهاند.
به گزارش ایلنا، این روند عجیب که به سرعت در حال گسترش است، به نظر میرسد که ممکن است به یک دعوی قضایی منجر شود. در حالی که گورتسکا به عنوان یک بازیکن کلیدی شناخته نمیشود، اما این فریادها به یک نوع شوخی تبدیل شده و او را در موقعیت عجیبی قرار داده است. در کمپ تمرینی آلمان در وینستون-سیلم، کارهای روزمره او مانند تمرین یا رفتن به لابی هتل با فریادهای «گورتسکای عزیز» همراه است.
این وضعیت به قدری به او فشار آورده که برخی از هواداران به دنبال شناسایی خالق این روند هستند. یکی از هواداران به نام «فین» که در شبکه اجتماعی تیکتاک فعال است، ادعا میکند که او نخستین کسی بوده که این فریاد را آغاز کرده است. او توضیح داد: «این همه از یک موقعیت خستهکننده شروع شد که تیم بایرن وقت امضا کردن اتوگراف نداشت و من نامش را با صدای بلند فریاد زدم.»
فین اکنون با نزدیک به ۴۰۰ هزار دنبالکننده در شبکههای اجتماعی، به یک چهره شناختهشده تبدیل شده و ویدیوهایش بیش از ۱۸ میلیون لایک دریافت کرده است. او همچنین با گورتسکا دیدار کرده و از او پیراهنی به عنوان هدیه دریافت کرده است. با این حال، او تصمیم گرفته است که این روند را متوقف کند تا گورتسکا بتواند از آخرین روزهایش در بایرن مونیخ لذت ببرد.
با این حال، به نظر میرسد که فریادهای «گورتسکا» در آینده نیز ادامه خواهد داشت، به ویژه در زمانهایی که او به تیم جدیدی ملحق شود. در حالی که هواداران به دنبال شناسایی خالق این روند هستند، فین به شدت از کسی که ادعا میکند نخستین فریاد را زده، انتقاد کرده و اعلام کرده که در حال پیگیری قانونی علیه اوست.