به گزارش ایلنا، در جام جهانی ۲۰۲۶ علاوه بر دو تیم اول هر گروه که به مرحله بعدی صعود می‌کنند، بهترین تیم‌های سوم نیز به دور حذفی راه پیدا خواهند کرد. با توجه به تعداد محدود بازی‌ها، احتمال بروز تساوی در امتیازات تیم‌ها وجود دارد و به همین دلیل، فیفا معیارهای مشخصی را برای تعیین تیم‌های هم‌امتیاز اعلام کرده است.

این معیارها به ترتیب اولویت شامل موارد زیر است:

۱. بیشترین امتیاز کسب‌شده در بازی‌های مستقیم بین تیم‌های هم‌امتیاز

۲. بهترین تفاضل گل در بازی‌های مستقیم

۳. بیشترین گل زده در بازی‌های مستقیم

۴. بهترین تفاضل گل کلی

۵. بیشترین گل زده در کل مسابقات

۶. بیشترین امتیاز در معیار رفتار جوانمردانه، که بر اساس کارت‌های زرد و قرمز محاسبه می‌شود.

اگر این شش معیار نتوانند تیم‌ها را تفکیک کنند، رده‌بندی فیفا به عنوان معیار نهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت تساوی در این رده‌بندی نیز، رده‌بندی قبلی فیفا بررسی خواهد شد تا در نهایت یک تیم مشخص شود.

این تغییرات نسبت به جام جهانی ۲۰۲۲ قابل توجه است، جایی که تفاضل گل کلی اولین معیار برای تفکیک تیم‌ها بود و امکان قرعه‌کشی در صورت تساوی در شش معیار اولیه وجود داشت که اکنون حذف شده است.

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