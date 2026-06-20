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برزیل در آستانه یک بازی سرنوشت‌ساز در جام جهانی ۲۰۲۶

برزیل در آستانه یک بازی سرنوشت‌ساز در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1801654
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برزیل پس از پیروزی قاطع ۳-۰ برابر هایتی، هنوز برای صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی در تلاش است و باید در آخرین بازی گروهی خود به مصاف اسکاتلند برود.

به گزارش ایلنا، برزیل با کسب چهار امتیاز و تفاضل گل مثبت ۳ در صدر جدول گروه C قرار دارد. در حالی که مراکش با پیروزی ۱-۰ بر اسکاتلند در رده دوم ایستاده و اسکاتلند با ۳ امتیاز در رده سوم و هایتی بدون امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

در آخرین دیدار مرحله گروهی، برزیل باید با اسکاتلند بازی کند و مراکش به مصاف هایتی خواهد رفت. اگر مراکش موفق به پیروزی شود، برزیل برای حفظ صدرنشینی باید اسکاتلند را شکست دهد. در غیر این صورت، در صورت باخت، برزیل به رده سوم سقوط خواهد کرد و باید امیدوار باشد به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به مرحله بعدی صعود کند.

اگر برزیل به تساوی برسد و مراکش هایتی را شکست دهد، این تیم به عنوان تیم دوم گروه صعود خواهد کرد. همچنین، لازم به ذکر است که در آخرین دیدار، معیارهای تعیین‌کننده در صورت تساوی بر اساس سیستم المپیکی خواهد بود.

در نهایت، برزیل در صورت صعود به مرحله بعدی باید با تیم‌های گروه F که شامل سوئد، ژاپن، هلند و تونس هستند، رقابت کند.

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