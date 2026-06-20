هائیتی نخستین تیم حذفشده از جام جهانی
تیم ملی هائیتی با شکست در مرحله گروهی، به عنوان نخستین تیم از دور مسابقات جام جهانی کنار رفت. این اتفاق در حالی رخ داد که هائیتی نتوانست عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد.
به گزارش ایلنا، هائیتی در دیدارهای خود در گروه C نتوانست به پیروزی دست یابد و در نهایت با نتایج ضعیف، از ادامه مسابقات حذف شد. این تیم در حالی به خانه برگشت که انتظار میرفت عملکرد بهتری از خود ارائه دهد.
مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در کشورهای کانادا، مکزیک و ایالات متحده در حال برگزاری است و تیمها در تلاش هستند تا بهترین نتایج را کسب کنند. در این میان، هائیتی با عدم موفقیت در این مرحله، نتوانست به اهداف خود دست یابد.
سرمربی این تیم، سباستین مینه، از عملکرد بازیکنانش ابراز ناامیدی کرد و به ضعفهای تیم اشاره کرد. مینه در مصاحبهای پس از بازی گفت: «متأسفانه، از همان ابتدا در موقعیتی بودیم که میخواستیم، زمان را تلف میکردیم و حریف را ناامید میکردیم. اما در یک نقطه متوجه شدیم که اگر فرصتهایی را از دست بدهیم، شکست خواهیم خورد. ما کمی بیش از حد سادهلوح بودیم. باید از این تجربه درس بگیریم و همانطور که از ابتدا گفتهام، ما به عنوان یک تیم مقاوم شناخته میشویم.»
او همچنین به امیدواری برای نتایج آخرین دور گروهی اشاره کرد، غافل از اینکه تیمش از دور رقابتها حذف شده است. هائیتی در گروه C باید به مصاف مراکش برود، در حالی که برزیل با اسکاتلند روبرو خواهد شد.
مینه در ادامه افزود: «گل اول و سپس گل دوم پس از دو اشتباه به ثمر رسید. بعد از آن، بازگشت به بازی دشوار بود. برای عملکرد خوب، همه چیز باید به طور کامل در حالت آمادهباش باشد. ما در این شب به خاطر اشتباهات خود مجازات شدیم. باید به یادگیری ادامه دهیم و امیدوار باشیم. ما یک ملت مقاوم هستیم و تلاش خواهیم کرد تا در بازی بعدی پیروز شویم.»
این دومین حضور هائیتی در جام جهانی بود. اولین بار در سال ۱۹۷۴ بود که این تیم نیز بدون کسب امتیاز از مرحله گروهی حذف شد.