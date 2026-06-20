جام جهانی ۲۰۲۶؛
ترکیه 0 - 1 پاراگوئه ؛ تک گل زود هنگام نسخه ها شاگردان مونتلا را پیچید
تیم ملی فوتبال ترکیه در ادامه روند بد خود در دومین دیدارش در جام جهانی 2026 برابر پاراگوئه شکست خورد و حذف شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال ترکیه و پاراگوئه در دومین دیدار خود از گروه D جام جهانی 2026، از ساعت 06:30 صبح امروز (شنبه) در ورزشگاه «لیوایز» سانفرانسیسکو به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر پاراگوئه به پایان رسید.
در روز ثبت گلهای زودهنگام جام جهانی 2026، ماتیاس گالارزا، هافبک پاراگوئه، در ثانیه 64 و در پی اشتباه مدافعان ترکیه، با یک شوت زمینی از پشت محوطه جریمه دروازه حریف را باز کرد و سریعترین گل این دوره از رقابتها را به نام خود ثبت کرد. پیش از این، اسماعیل صیباری، مهاجم مراکش، در دیدار مقابل اسکاتلند در ثانیه 69 موفق به گلزنی شده بود.
ترکیه پس از دریافت گل، برای جبران نتیجه بازی را در دست گرفت و در دقیقه 35 تا آستانه باز کردن دروازه پاراگوئه پیش رفت، اما ضربه مرت مولدور که روی ارسال هاکان چالهاناوغلو شکل گرفته بود، پس از برخورد به تیر افقی و عمودی دروازه با بدشانسی گل نشد تا نیمه نخست با برتری پاراگوئه به پایان برسد.
ایوان آرسیدس بارتون سیسنروس، داور اهل السالوادور، قضاوت این دیدار را بر عهده داشت. او در دقیقه 3+45 پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدئویی (VAR)، میگل آلمیرون، هافبک پاراگوئه، را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد. آلمیرون به دلیل استفاده از دست برای پوشاندن دهان خود هنگام صحبت با یکی از بازیکنان ترکیه و بر اساس قوانین جدید فیفا از زمین مسابقه اخراج شد.
در نیمه دوم و با 10 نفره شدن پاراگوئه، ترکیه توپ و میدان را در اختیار گرفت و در چند نوبت تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت، اما شاگردان وینچنزو مونتلا در استفاده از فرصتهای خود دقت لازم را نداشتند و نتوانستند دروازه پاراگوئه را باز کنند.
در نهایت این دیدار با برتری یک بر صفر پاراگوئه به پایان رسید تا در پایان دور دوم رقابتهای گروه D، آمریکا با 6 امتیاز در صدر جدول قرار گیرد. پاراگوئه و استرالیا نیز با 3 امتیاز و به دلیل تفاضل گل متفاوت در ردههای دوم و سوم جای گرفتند و سرنوشت صعود خود را در دیدار رودررو جستجو خواهند کرد. ترکیه هم با تحمل دومین شکست متوالی، بدون امتیاز در قعر جدول باقی ماند و حذف شد.
داور السالوادوری این مسابقه به ماتیاس گالارزا از پاراگوئه و ارن المالی و وینچنزو مونتلا از ترکیه کارت زرد نشان داد.
در دیگر دیدار این گروه، آمریکا شب گذشته با برتری 2 بر صفر مقابل استرالیا، 6 امتیازی شد و صعود خود را به مرحله یکشانزدهم نهایی قطعی کرد.