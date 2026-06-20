به گزارش ایلنا، پس از برگزاری دو دور از مسابقات گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی برزیل با ۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت. مراکش نیز با ۴ امتیاز در جایگاه دوم ایستاده و همچنان یکی از مدعیان اصلی صعود محسوب می‌شود.

جدول فعلی گروه C:

برزیل 4

مراکش 4

اسکاتلند 3

هائیتی 0

برزیل در نخستین دیدار برابر مراکش به تساوی ۱-۱ رسید و سپس با پیروزی ۳-۰ مقابل هائیتی به صدر جدول صعود کرد. مراکش نیز پس از تساوی با برزیل، موفق شد اسکاتلند را شکست دهد و خود را به امتیاز ۴ برساند.

در سوی دیگر، اسکالند با پیروزی برابر هائیتی و شکست مقابل مراکش ۳ امتیازی است و همچنان شانس بالایی برای صعود دارد. هائیتی نیز بدون امتیاز در قعر جدول قرار گرفته است.

بازی‌های سرنوشت‌ساز دور پایانی گروه C:

برزیل – اسکاتلند

مراکش – هائیتی

نتایج این دو مسابقه تکلیف تیم‌های صعودکننده از گروه C را مشخص خواهد کرد و احتمال سه‌جانبه شدن رقابت بر سر دو سهمیه نخست همچنان وجود دارد.

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