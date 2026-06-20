جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه C پس از پایان هفته دوم؛ برزیل صدرنشین شد، رقابت برای صعود داغتر از همیشه
هفته دوم جام جهانی 2026 در گروه C برگزار شد.
به گزارش ایلنا، پس از برگزاری دو دور از مسابقات گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی برزیل با ۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت. مراکش نیز با ۴ امتیاز در جایگاه دوم ایستاده و همچنان یکی از مدعیان اصلی صعود محسوب میشود.
جدول فعلی گروه C:
برزیل 4
مراکش 4
اسکاتلند 3
هائیتی 0
برزیل در نخستین دیدار برابر مراکش به تساوی ۱-۱ رسید و سپس با پیروزی ۳-۰ مقابل هائیتی به صدر جدول صعود کرد. مراکش نیز پس از تساوی با برزیل، موفق شد اسکاتلند را شکست دهد و خود را به امتیاز ۴ برساند.
در سوی دیگر، اسکالند با پیروزی برابر هائیتی و شکست مقابل مراکش ۳ امتیازی است و همچنان شانس بالایی برای صعود دارد. هائیتی نیز بدون امتیاز در قعر جدول قرار گرفته است.
بازیهای سرنوشتساز دور پایانی گروه C:
برزیل – اسکاتلند
مراکش – هائیتی
نتایج این دو مسابقه تکلیف تیمهای صعودکننده از گروه C را مشخص خواهد کرد و احتمال سهجانبه شدن رقابت بر سر دو سهمیه نخست همچنان وجود دارد.