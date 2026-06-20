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جام جهانی ۲۰۲۶؛

وینیسیوس جونیور بهترین بازیکن دیدار اسکاتلند و مراکش شد

وینیسیوس جونیور بهترین بازیکن دیدار اسکاتلند و مراکش شد
کد خبر : 1801618
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وینیسیوس جونیور در پایان دیدار برزیل و هائیتی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال برزیل در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 3 بر صفر هائیتی را شکست داد تا پس از تساوی در بازی نخست مقابل مراکش، نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها را جشن بگیرد.

در پایان این مسابقه، وینیسیوس جونیور از سوی کمیته فنی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

ستاره تیم ملی برزیل در این دیدار عملکرد درخشانی داشت و علاوه بر به ثمر رساندن گل سوم سلسائو، پاس گل دوم را نیز برای کونیا ارسال کرد.

وینیسیوس همچنین در شکل‌گیری گل نخست برزیل نیز نقش مؤثری ایفا کرد تا یکی از عوامل اصلی پیروزی تیمش برابر هائیتی باشد.

 

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