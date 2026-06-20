به گزارش ایلنا، موران در گفت‌وگویی به یادآوری اولین دعوتش به تیم ملی پرداخت و گفت: «اولین بار از طریق رادیو مطلع شدم که به تیم ملی دعوت شدم. در آن زمان چند بازیکن از اسپورتینگ هم دعوت شده بودند.» او همچنین به یادآوری اولین بازی‌اش با تیم ملی اشاره کرد و افزود: «در آن بازی دوستانه مقابل چکسلواکی متأسفانه شکست خوردیم.»

این بازیکن سابق در ادامه به انتقاد از عملکرد تیم ملی در جام جهانی اخیر پرداخت و گفت: «بازی اول اسپانیا واقعاً ناامیدکننده بود. بازیکنان فکر می‌کردند که بازی با کاپ‌ورد آسان خواهد بود، اما در زمین واقعیت چیز دیگری بود.» او همچنین به تحلیل عملکرد بازیکنان پرداخت و تصریح کرد: «به نظر من، اویارزابل بازیکن مناسبی برای خط حمله نیست و در بازی اخیر ۳۰ دقیقه بدون لمس توپ بود.»

موران در پاسخ به این سوال که آیا به آینده تیم ملی امیدوار است یا نه، گفت: «یک بازی بد برای هر تیمی ممکن است پیش بیاید. باید به یاد داشته باشیم که ایتالیا در جام جهانی ۱۹۸۲ نیز شروع بدی داشت اما در نهایت قهرمان شد.»

او همچنین به وضعیت بازیکنان جوان و نیاز به بازیکنان با کیفیت اشاره کرد و گفت: «امیدوارم لامین به زودی به تیم برگردد. او می‌تواند تفاوت ایجاد کند. در حال حاضر، دفاع‌ها بسیار تکنیکی شده‌اند و کار حمله به سمت آن‌ها سخت‌تر شده است.»

در پایان، موران به وضعیت اسپورتینگ پرداخت و ابراز امیدواری کرد که این تیم بتواند در فصل جاری به موفقیت‌های بیشتری دست یابد. او تأکید کرد: «برای صعود به لیگ برتر، ثبات و کیفیت بازیکنان بسیار مهم است و امیدوارم اسپورتینگ بتواند این فصل را با موفقیت پشت سر بگذارد.»

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