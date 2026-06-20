به گزارش ایلنا، رونالد کومان در کنفرانس خبری پس از بازی به انتقادات پاسخ داد و گفت که تعویض‌هایش نتوانسته‌اند تأثیر مطلوبی بر روی نتیجه بازی بگذارند. او در دقیقه هفتاد، دنیل مالن و کریسنسیو سامرویل را تعویض کرد و سپس کودی گاکپو را نیز زودتر از موعد به کنار کشید. این تغییرات باعث کاهش سرعت حمله تیم شد و در نهایت ژاپن توانست در دقایق پایانی به تساوی برسد.

کومان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا با مدیر فوتبال خود، نیگل دی یونگ، درباره تعویض‌ها صحبت کرده است، گفت: «من هر روز با نیگل صحبت می‌کنم، اما درباره تعویض‌ها از او نمی‌پرسم.» او همچنین افزود: «من خودم متوجه شدم که با این تعویض‌ها نتوانستیم به هدف‌مان برسیم.» کومان به این نکته اشاره کرد که هدفش از تعویض‌ها، آوردن بازیکنان با ثبات‌تر مانند ممفیس دیپای و تیون کوپماینرز بوده است.

او در ادامه گفت: «سعی کردم توضیح دهم که ایده‌های پشت تعویض‌ها چه بوده، اما این تغییرات تأثیری که امیدوار بودم برای پیروزی در بازی داشته باشد، نداشت.»

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