کومان اعتراف کرد که تعویضها در بازی با ژاپن نتیجه معکوس داد
تیم ملی هلند در دیدار مقابل ژاپن با وجود پیشی گرفتن ۲-۱، در نهایت به تساوی رسید. تعویضهای انجام شده توسط سرمربی این تیم مورد بحث و انتقاد قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، رونالد کومان در کنفرانس خبری پس از بازی به انتقادات پاسخ داد و گفت که تعویضهایش نتوانستهاند تأثیر مطلوبی بر روی نتیجه بازی بگذارند. او در دقیقه هفتاد، دنیل مالن و کریسنسیو سامرویل را تعویض کرد و سپس کودی گاکپو را نیز زودتر از موعد به کنار کشید. این تغییرات باعث کاهش سرعت حمله تیم شد و در نهایت ژاپن توانست در دقایق پایانی به تساوی برسد.
کومان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا با مدیر فوتبال خود، نیگل دی یونگ، درباره تعویضها صحبت کرده است، گفت: «من هر روز با نیگل صحبت میکنم، اما درباره تعویضها از او نمیپرسم.» او همچنین افزود: «من خودم متوجه شدم که با این تعویضها نتوانستیم به هدفمان برسیم.» کومان به این نکته اشاره کرد که هدفش از تعویضها، آوردن بازیکنان با ثباتتر مانند ممفیس دیپای و تیون کوپماینرز بوده است.
او در ادامه گفت: «سعی کردم توضیح دهم که ایدههای پشت تعویضها چه بوده، اما این تغییرات تأثیری که امیدوار بودم برای پیروزی در بازی داشته باشد، نداشت.»