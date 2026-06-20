به گزارش ایلنا، بکاسه‌سه در آستانه بازی با کوره‌سائو در دومین دیدار گروه E، گفت: «فوتبال به این معناست که باید سریعاً بلند شویم. توانایی ما برای پذیرش درد و رشد در شرایط سخت، ما را به باورهایمان نزدیک‌تر می‌کند.»

او همچنین به ویژگی‌های تیم ملی اکوادور اشاره کرد و آن را تیمی humble و کارآمد توصیف کرد که بازیکنانش «بسیار متعهد و شجاع» هستند.

بکاسه‌سه با احترام به کوره‌سائو، تأکید کرد که تمرکز تیمش باید بر روی خودشان باشد و گفت: «بیش از حریف، تمرکز ما بر روی خودمان است. چالش این است که چگونه در برابر این وضعیت که از بازی اول به جا مانده، واکنش نشان دهیم. تیم باید نقاط قوت خود را بشناسد و با وجود درد، مسیرش را ادامه دهد.»

او همچنین به این نکته اشاره کرد که اکوادور در بازی اول خود برابر ساحل عاج شایسته پیروزی بود و حالا هدفشان این است که با یک پیروزی، شادی را به مردم و خودشان هدیه دهند.

بکاسه‌سه خاطرنشان کرد که تیمش از شکست برابر ساحل عاج عبور کرده و به آینده امیدوار است. در حالی که در بازی قبلی، بازیکنانش سه بار توپ را به تیرک دروازه زدند، او به جای صحبت درباره شانس، بر روی دقت در فوتبال تأکید کرد.

این شنبه، اکوادور در دومین بازی گروه E به مصاف کوره‌سائو خواهد رفت، جایی که هر دو تیم با شکست در بازی اول خود مواجه شده‌اند. کوره‌سائو با نتیجه ۷-۱ برابر آلمان شکست خورد و ساحل عاج نیز با نتیجه ۱-۰ اکوادور را مغلوب کرد.

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