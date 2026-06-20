رایان به عنوان جوانترین بازیکن برزیلی در تاریخ جام جهانی
رایان با حضور در بازی مقابل هایتی، به جمع جوانترین بازیکنان تاریخ برزیل در جام جهانی پیوست. این مهاجم در سن ۱۹ سالگی و ۱۰ ماه و ۱۷ روزگی، ششمین بازیکن جوان برزیلی است که در این رقابتها به میدان رفته است.
به گزارش ایلنا، رایان با این بازی، نام خود را در فهرست بازیکنان جوان تاریخ تیم ملی برزیل ثبت کرد. او در حالی به میدان رفت که پیش از این، کاکا به عنوان هفتمین بازیکن جوان برزیلی شناخته میشد که در سن ۲۰ سالگی در جام جهانی ۲۰۰۲ به میدان رفته بود.
رایان به جمع ستارههای جوانی پیوسته که تاریخساز شدهاند. در این فهرست، پله با ۱۷ سال و ۷ ماه و ۲۳ روز، در سال ۱۹۵۸ به عنوان جوانترین بازیکن برزیلی در جام جهانی شناخته میشود. او در آن تورنمنت، نخستین قهرمانی برزیل را به ارمغان آورد.
فهرست ۱۰ بازیکن جوان برزیلی که در جام جهانی به میدان رفتهاند به شرح زیر است:
۱. پله - ۱۷ سال، ۷ ماه و ۲۳ روز (۱۹۵۸)
۲. کاروالیو لیت - ۱۸ سال، ۱ ماه و ۲۵ روز (۱۹۳۰)
۳. مارکو آنتونیو - ۱۹ سال، ۴ ماه و ۴ روز (۱۹۷۰)
۴. توستائو - ۱۹ سال، ۵ ماه و ۲۱ روز (۱۹۶۶)
۵. مازولا - ۱۹ سال، ۱۰ ماه و ۱۵ روز (۱۹۵۸)
۶. رایان - ۱۹ سال، ۱۰ ماه و ۱۷ روز (۲۰۲۶)
۷. کاکا - ۲۰ سال، ۱ ماه و ۲۱ روز (۲۰۰۲)
۸. مولر - ۲۰ سال، ۴ ماه و ۱ روز (۱۹۸۶)
۹. هومبرتو توزی - ۲۰ سال، ۴ ماه و ۲۳ روز (۱۹۵۴)
۱۰. پراتیو - ۲۰ سال، ۷ ماه و ۳ روز (۱۹۳۸)