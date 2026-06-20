تغییرات جدید فیفا در قوانین مسابقات جهانی فوتبال
فیفا با تغییراتی در قوانین مربوط به برابری در مسابقات جهانی فوتبال، به نوعی انقلابی در این حوزه ایجاد کرده است. این تغییرات به ویژه در مرحله گروهی میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روی نتایج و صعود تیمها داشته باشد.
به گزارش ایلنا، در این دوره از مسابقات جهانی، به جای استفاده از تفاضل گل برای تعیین تیمهای صعودکننده در صورت تساوی امتیاز، حالا نتایج مستقیم بین تیمهای مربوطه ملاک قرار میگیرد. این تغییر به ویژه در گروههایی که تیمها به شدت به هم نزدیک هستند، میتواند سرنوشتساز باشد.
به عنوان مثال، در گروه A که شامل مکزیک، کره جنوبی، جمهوری چک و آفریقای جنوبی است، مکزیک با دو پیروزی و ۶ امتیاز در صدر قرار دارد. با توجه به این تغییرات، مکزیک میتواند در آخرین بازی خود با جمهوری چک حتی با نتیجه ۱۰-۰ هم شکست بخورد و همچنان در صدر گروه باقی بماند، چرا که پیروزیاش برابر کره جنوبی باعث تضمین صعودش شده است. این موضوع میتواند برای آفریقای جنوبی که در تلاش برای صعود است، یک چالش بزرگ به شمار آید.
این تغییرات به وضوح نشاندهنده تأثیرات عمیق قوانین جدید بر روی استراتژیهای تیمها و نحوه بازی آنها در مرحله گروهی است.