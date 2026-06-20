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برزیل به رکورد آلمان در تعداد گل‌های تاریخ جام جهانی رسید

برزیل به رکورد آلمان در تعداد گل‌های تاریخ جام جهانی رسید
کد خبر : 1801606
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تیم ملی برزیل با گلزنی ماتئوس کونا در دیدار مقابل هائیتی، موفق شد تعداد گل‌های خود در تاریخ جام جهانی را به عدد ۲۳۹ برساند و با آلمان برابر شود. این در حالی است که برزیل پیش از این به عنوان تیم با بیشترین گل‌های زده در تاریخ جام جهانی شناخته می‌شد.

به گزارش ایلنا، برزیل با این گل در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به رکورد آلمان رسید. این گل در دقیقه ۲۲ نیمه اول به ثمر رسید و برزیل را به این موفقیت بزرگ رساند. پیش از این، آلمان با پیروزی ۷ بر ۱ مقابل کوراسائو، توانسته بود به این رکورد نزدیک شود.

در حال حاضر، برزیل و آلمان هر دو با ۲۳۹ گل در صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی قرار دارند. آرژانتین با ۱۵۵ گل در رده سوم قرار دارد و فاصله زیادی با دو تیم اول دارد.

تیم ملی برزیل در این دوره از جام جهانی با ۲۳۷ گل به میدان آمده بود و آلمان با ۲۳۲ گل در تعقیب آن‌ها بود. حالا باید دید که این دو کشور در ادامه رقابت‌ها چگونه برای تصاحب عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی به رقابت خواهند پرداخت.

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