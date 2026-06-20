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اقدام جالب آنچلوتی پیش از بازی با هایتی: خواندن سرود ملی برزیل

اقدام جالب آنچلوتی پیش از بازی با هایتی: خواندن سرود ملی برزیل
کد خبر : 1801604
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کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، پیش از دیدار با هایتی سرود ملی کشورش را به همراه بازیکنان در کنار زمین خواند. این مربی ایتالیایی که به یادگیری زبان پرتغالی مشغول است، به راحتی در کنفرانس‌های خبری به این زبان صحبت می‌کند.

به گزارش ایلنا، آنچلوتی که در این روزها ۶۷ ساله می‌شود، نخستین بار به عنوان سرمربی در یک جام جهانی حضور دارد. او پیش از این در سال ۱۹۹۴ به عنوان دستیار مربی ایتالیا در جام جهانی شرکت کرده بود و در آن زمان تیمش به فینال رسید و در نهایت مقابل برزیل شکست خورد.

این مربی در سال اول حضورش در برزیل بین ونکوور، کانادا و بارا دا تیجوکا در ریودوژانیرو رفت و آمد داشته و از زندگی در کنار دریا لذت می‌برد. او به خاطر شهرت و مشغله‌های کاری، برای دوری از توجهات عمومی، صبح زود بیدار می‌شود و با کلاهی بر سر به پیاده‌روی می‌رود.

آنچلوتی به آشپزی علاقه‌مند است و وعده‌هایی برای تهیه غذا برای دوستانش داده، هرچند به دلیل کمبود وقت، بسیاری از این وعده‌ها هنوز محقق نشده است. او در برزیل به رستوران‌های کبابی و ایتالیایی می‌رود و یکی از غذاهای مورد علاقه‌اش، پولنتا است که او را به یاد زادگاهش می‌اندازد.

این مربی به تازگی در حین تمرینات تیم ملی، با سیگاری در دست دیده شده که این تصویر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. او همچنین در تلاش است تا زبان پرتغالی را به خوبی یاد بگیرد و به همین منظور کلاس‌های فشرده‌ای را با معلمش برگزار کرده است.

آنچلوتی در طول دوران حرفه‌ای خود در لیگ‌های معتبر اروپا موفق به کسب قهرمانی شده و به عنوان موفق‌ترین مربی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا شناخته می‌شود. او در یک سال گذشته، تیم ملی برزیل را در ۱۲ بازی هدایت کرده و آمار قابل قبولی با ۷ پیروزی، ۲ تساوی و ۳ شکست به ثبت رسانده است.

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