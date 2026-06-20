کلارک: شروع وحشتناکی داشتیم/ هنوز یک فرصت دیگر داریم

به گزارش ایلنا، استیو کلارک که شاگردانش بامداد امروز (شنبه - به وقت تهران) در دومین بازی خود در گروه C جام جهانی 2026 با نتیجه یک بر صفر مغلوب مراکش شدند، پس از این بازی گفت: به نظرم ما در این بازی خوب بودیم. شروع وحشتناکی داشتیم و در حدود 10 دقیقه زمان برد تا در جریان بازی قرار بگیریم، اما در ادامه شاهد واکنش خوبی از تیم بودیم.

وی افزود: وقتی وارد جریان بازی شدیم، نشان دادیم که می‌توانیم برای آنها مشکل ایجاد کنیم. ناامیدی این است که نتوانستیم یک موقعیت مسلم گلزنی که می‌توانست ما را به امتیاز برساند، ایجاد کنیم. این تیم در طول این سال‌ها به وفور انعطاف‌پذیری از خود نشان داده است. بازیکنان ما هر آنچه که در توان داشتند را به نمایش گذاشتند تا باعث افتخار مردم‌شان شوند.

سرمربی تیم ملی فوتبال اسکاتلند تصریح کرد: هنوز یک فرصت دیگر داریم. این تیم آماده است تا دوباره شروع کند. ما اینجا هستیم تا کاری را انجام دهیم که هیچ تیم اسکاتلندی قبلاً انجام نداده است (اشاره به صعود از مرحله گروهی). ما در این بازی تمام تلاش خود را کردیم و دوباره سعی خواهیم کرد این کار را انجام دهیم.

اسکاتلند که در حال حاضر با 3 امتیاز در رده دوم گروه C قرار دارد، در آخرین بازی خود در مرحله گروهی این رقابت‌ها، پنجشنبه 4 تیر باید به مصاف برزیل برود.

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