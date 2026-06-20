حمایت سرمربی مراکش از اشرف حکیمی در آستانه محاکمه

به گزارش ایلنا، محمد وهبی که شاگردانش در بازی اول خود در گروه ‌C جام جهانی 2026 به تساوی یک-یک مقابل برزیل دست یافته بودند، پس از اینکه بامداد امروز (شنبه - به وقت تهران) در دومین دیدار خود موفق شدند در بوستون آمریکا با نتیجه یک بر صفر اسکاتلند را از پیش‌رو بردارند، درباره هافبک تیمش که به مانند بازی اول (برزیل) در این دیدار هم پایش به گلزنی باز شد، گفت: من برای صیباری بسیار خوشحالم. او تا به اینجاری کار دو گل به ثمر رسانده و اولین بازیکنی است که از همان خط حمله، دفاع تیم را شروع می‌کند. من به صیباری و توانایی‌هایش ایمان دارم. او هنوز چیزهای زیادی برای ارائه به تیم ملی مراکش دارد.

وی همچنین در ارزیابی بازی اظهار داشت: همانطور که انتظار داشتیم، بازی پربرخورد و رقابتی بود. ما توانستیم از نظر دفاعی با سرعت بالای اسکاتلند خودمان را وفق دهیم و در داخل محوطه جریمه نیز به خوبی سازماندهی شده بودیم. می‌خواستیم گل دوم را برای تثبیت نتیجه به ثمر برسانیم، اما در ضربات آخر تمرکز کافی نداشتیم. در مجموع، با وجود فشار در دقایق پایانی، عملکرد خوبی داشتیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال مراکش تصریح کرد: ما با ذهنیتی قوی وارد بازی شدیم چون می‌دانستیم که این یک رویارویی فیزیکیِ طاقت‌فرسا خواهد بود. ما در دفاع و پرسینگ تلاش فوق‌العاده‌ای کردیم، اما در مقابل دروازه حریف به اندازه کافی دقیق نبودیم. با این وجود، تا پایان بازی خونسردی خود را حفظ کردیم و عملکرد قابل قبولی در برابر یک حریف سرسخت ارائه دادیم.

وهبی در پایان در جمع‌بندی صحبت‌هایش گفت: بازی خیلی سختی بود، اما ما با تمرکز بالایی بازی کردیم و خوب دفاع کردیم. فقط به گل دوم نیاز داشتیم تا کار اسکاتلند را زودتر تمام کنیم. در نهایت، فشار حریف را کنترل کردیم و به آنچه می‌خواستیم رسیدیم.

مراکش که با این برد 4 امتیازی شد و به صدر جدول گروه c صعود کرد، پنجشنبه 4 تیر ماه در آتلانتای آمریکا باید به مصاف هائیتی برود.

انتهای پیام/