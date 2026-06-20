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جام جهانی ۲۰۲۶؛

اسماعیل صیباری بهترین بازیکن دیدار اسکاتلند و مراکش شد

اسماعیل صیباری بهترین بازیکن دیدار اسکاتلند و مراکش شد
کد خبر : 1801599
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هافبک تیم ملی فوتبال مراکش عنوان بهترین بازیکن دیدار با اسکاتلند را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال مراکش از ساعت 1:30 بامداد امروز (شنبه - 30 خرداد ماه) در دومین دور از بازی‌های گروه C جام جهانی 2026 برابر اسکاتلند قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت.

اسماعیل صیباری که دقیقه 2 بازی موفق به گلزنی شد پس از پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد.

مراکشی‌ها با کسب 4 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفتند. آنها در بازی نخست مقابل برزیل به تساوی یک - یک دست یافته بودند.

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