به گزارش ایلنا، آنتونی بری، دستیار توماس توخل، پس از تساوی ۲-۲ در نیمه اول، به انتقاد از نمایش تیم پرداخت و گفت: «به طور کلی، نیمه اول برای ما دشوار و گیج‌کننده بود. در آغاز بازی، انرژی عصبی زیادی وجود داشت که قابل درک و انتظار می‌رفت.»

بری به عنوان نماینده تیم برای مصاحبه در نیمه اول انتخاب شد تا توخل و بازیکنان زمان بیشتری برای استراحت داشته باشند. او همچنین به نادرستی رفتار بازیکنان در زمین اشاره کرد و افزود: «ما تصمیماتی گرفتیم که نتوانستیم انرژی ذهنی خود را آزاد کنیم. با پاس‌های بلند بازی کردیم در حالی که باید با پاس‌های کوتاه بازی می‌کردیم و برعکس. نتوانستیم از نقاط ضعف دفاع حریف بهره‌برداری کنیم.»

این انتقادات در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و برخی هواداران خواستار عدم مصاحبه‌های بیشتر او شدند. با این حال، به گفته رسانه‌های انگلیسی، بری به مصاحبه‌های خود ادامه خواهد داد و در بازی بعدی مقابل غنا در روز سه‌شنبه، ساعت ۱۷ به وقت محلی در بوستون، آمریکا، نیز صحبت خواهد کرد.

انگلیس اما در نهایت موفق شد در این جدال جذاب و با نمایشی برتر خصوصا در نیمه دوم، با نتیجه 4-2 مقابل کرواسی به برتری دست یابد تا نام خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی این جام معرفی کند.

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