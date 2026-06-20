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انتقادهای صریح دستیار سرمربی انگلیس در مصاحبه‌ای جنجالی

انتقادهای صریح دستیار سرمربی انگلیس در مصاحبه‌ای جنجالی
کد خبر : 1801595
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دستیار سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس در مصاحبه‌ای در حین بازی با کرواسی، انتقاداتی تند از عملکرد تیمش مطرح کرد که واکنش‌های زیادی را در بریتانیا به همراه داشت.

به گزارش ایلنا، آنتونی بری، دستیار توماس توخل، پس از تساوی ۲-۲ در نیمه اول، به انتقاد از نمایش تیم پرداخت و گفت: «به طور کلی، نیمه اول برای ما دشوار و گیج‌کننده بود. در آغاز بازی، انرژی عصبی زیادی وجود داشت که قابل درک و انتظار می‌رفت.»

بری به عنوان نماینده تیم برای مصاحبه در نیمه اول انتخاب شد تا توخل و بازیکنان زمان بیشتری برای استراحت داشته باشند. او همچنین به نادرستی رفتار بازیکنان در زمین اشاره کرد و افزود: «ما تصمیماتی گرفتیم که نتوانستیم انرژی ذهنی خود را آزاد کنیم. با پاس‌های بلند بازی کردیم در حالی که باید با پاس‌های کوتاه بازی می‌کردیم و برعکس. نتوانستیم از نقاط ضعف دفاع حریف بهره‌برداری کنیم.»

این انتقادات در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و برخی هواداران خواستار عدم مصاحبه‌های بیشتر او شدند. با این حال، به گفته رسانه‌های انگلیسی، بری به مصاحبه‌های خود ادامه خواهد داد و در بازی بعدی مقابل غنا در روز سه‌شنبه، ساعت ۱۷ به وقت محلی در بوستون، آمریکا، نیز صحبت خواهد کرد.

انگلیس اما در نهایت موفق شد در این جدال جذاب و با نمایشی برتر خصوصا در نیمه دوم، با نتیجه 4-2 مقابل کرواسی به برتری دست یابد تا نام خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی این جام معرفی کند.

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