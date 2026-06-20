فرزند قهرمان سوپر بول در کانون توجهات با تیم ملی آمریکا

به گزارش ایلنا، الکس فریمن پس از این پیروزی گفت: «این یک لحظه خانوادگی کامل است. این نشان می‌دهد که خانواده ما چقدر بزرگ است. این نشان می‌دهد که او می‌تواند بزرگ باشد، اما من هم می‌توانم به شیوه خودم بزرگ شوم و چقدر شگفت‌انگیز است که پدری موفق دارم که می‌تواند به من کمک کند تا برای لحظاتی مانند این آماده شوم.»

فریمن پدر، در طول این سفر جام جهانی، هر قدم از راه را با افتخار دنبال کرده و در مسابقات تیم ملی آمریکا دیده شده است. با این حال، تصمیم الکس برای دنبال کردن فوتبال در کشوری که فوتبال آمریکایی غالب است، آسان نبوده است. او در ابتدا از واکنش پدرش نگران بود و مادر و ناپدری‌اش او را به سمت فوتبال تشویق کردند.

این مدافع ۲۱ ساله سال گذشته فاش کرد که در ابتدا باید عشق خود به فوتبال را پنهان کند، اما از اینکه در نهایت تشویق شد تا به دنبال رویایش برود، خوشحال است. او گفت: «این نشان می‌دهد که چقدر سریع می‌تواند همه چیز تغییر کند و نباید به خود شک کنید.»

فریمن با گلزنی در جام جهانی در خانه، روزهای اخیر را مانند یک رویا تجربه کرده است. او چهار سال پیش در تیم ذخیره اورلاندو سیتی بازی می‌کرد و حتی ۱۸ ماه پیش نیز در گفتگوهای ملی نبود. اما انتصاب مائوریسیو پوچتینو به عنوان سرمربی تیم ملی آمریکا در سال ۲۰۲۴، نقطه عطفی برای او بود.

پوچتینو در تلاش بود تا تیمی جوان و با استعداد برای این تورنمنت بسازد و فریمن یکی از اجزای کلیدی این تیم بود. او سال گذشته برای اولین بار به تیم ملی دعوت شد و پیشرفت سریع او باعث شد که به یکی از نام‌های اصلی در ترکیب پوچتینو تبدیل شود.

فریمن نه تنها در زمین بازی محبوب است، بلکه در شبکه‌های اجتماعی نیز قلب نسل جوان را تسخیر کرده است. پس از انتشار یک پست ویدئویی از خواهر ناتنی‌اش، دیاموند اسپالدینگ، که به سرعت در فضای مجازی وایرال شد، لقب «برادر کوچک دیاموند» به او داده شد.

او در پایان گفت: «این نشان می‌دهد که چگونه به شیوه خودم موفق شده‌ام. من تمام عمرم را برای رسیدن به این لحظه کار کرده‌ام و این مرا بسیار خوشحال می‌کند.»

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