جنجال بزرگ اینستاگرامی جورجینا و خواهر کریس رونالدو: نامزد تو عقب مانده است!
تیم ملی پرتغال رقابتهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با تساوی ۱-۱ برابر جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز کرد و عملکرد رونالدو در این بازی انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا، کنگو روز چهارشنبه یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد و موفق شد از پرتغال یک تساوی ارزشمند بگیرد. نتیجهای که موجی از انتقادات را علیه تیم ملی پرتغال و بهویژه بزرگترین ستاره آن، کریس رونالدو، به همراه داشته است؛ بازیکنی که بدون شک یکی از ضعیفترین شبهای خود را پشت سر گذاشت.
با این حال، بیش از هر چیز دیگری، اظهارات همتیمی او،ژائو نوس، پس از پایان مسابقه خبرساز شده است. این هافبک که در منطقه میکسدزون با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت:
«ما میدانیم کریستیانو چه کارهایی برای ما، برای پرتغال و برای فوتبال انجام داده است. اما در حال حاضر، او و ما میدانیم که شرایط متفاوت نیست. او فقط یک بازیکن دیگر است که اینجاست تا کمک کند. تفاوتی با بقیه ندارد. او اینجاست تا همانند همه ما به تیم کمک کند.»
این صحبتها خشم خانواده فوقستاره پرتغالی را برانگیخته است. ابتدا کاتیا، یکی از خواهران رونالدو، در اینستاگرام به شکلی غیرمستقیم این موضوع را مطرح کرد که سایر بازیکنان توپ را به کریستیانو نمیرسانند. حالا همسر او، جورجینا، نیز از همان بستر برای واکنش استفاده کرده است؛ واکنشی که در پاسخ به پیامی منتسب به نامزد ژوائو نوس منتشر شد، پیامی که بعدها البته مشخص شد یک خبر و نقلقول جعلی بوده و به سرعت در فضای مجازی پخش شده است.
جورجینا زیر پستی از روزنامه مکزیکی «رکورد» نوشت:
«وای! این نسل واقعاً با قدرت وارد شده است.»
در آن پست، تصویری از نامزد جوان ژوائو نوس دیده میشد که ظاهراً در پاسخ به کاربری که نوشته بود: «دوستپسرت عقبمانده است، به او بگو توپ را به اسطوره من پاس بدهد»، واکنش نشان داده بود.
در فضای مجازی ادعا شده بود که او در پاسخ گفته است: «به اسطورهات بگو بازنشسته شود؛ او خیلی خودخواه است.»
اما بعداً مشخص شد این نقلقول ساختگی بوده و هرگز از سوی نامزد ژوائو نوس مطرح نشده است. با این حال عملکرد نه چندان موفق رونالدو در بازی اول پرتغال در شرایطی که دیگر ستارهها مثل امباپه، مسی، کین و ... نمایش درخشانی از خود به جا گذاشتند، انتقادات را همچنان متوجه رونالدو کرده و باید دید در بازی دوم این تیم کاپیتان اسطورهای پرتغال قادر خواهد بود پاسخی مناسب به آن بدهد یا خیر.