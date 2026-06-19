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تغییرات احتمالی در ترکیب فرانسه برای دیدار با عراق

تغییرات احتمالی در ترکیب فرانسه برای دیدار با عراق
کد خبر : 1801577
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سرمربی تیم ملی فرانسه، دیدیه دشان، به احتمال زیاد در دیدار پیش‌رو مقابل عراق، تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد خواهد کرد. این بازی در تاریخ دوشنبه و ساعت ۲۳ برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، دشان قصد دارد دو تا سه تغییر نسبت به ترکیب بازی قبلی مقابل سنگال انجام دهد. در این راستا، دیزیه دوئه به احتمال زیاد جای خود را به برادلی بارکولا در سمت چپ خواهد داد و لوکاس دین به عنوان مدافع چپ به تئو هرناندز ترجیح داده خواهد شد. همچنین، شگفتی دیگری نیز ممکن است رخ دهد؛ چرا که دشان در روز پنجشنبه گفت‌وگویی طولانی با مانو کونه داشته است. در تمرینات روز جمعه، کونه به همراه آدرین رابیوت در ترکیب اصلی قرار گرفت.

تیم ملی عراق پیش از دیدار با فرانسه، خود را در یک بازی دوستانه مقابل اسپانیا محک خواهد زد.

 

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