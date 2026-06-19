ترکیب استرالیا مقابل آمریکا اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا پس از پیروزی ارزشمند مقابل ترکیه، در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی جام جهانی به مصاف آمریکا می‌رود؛ دیداری که می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت صدر جدول گروه D داشته باشد.

تونی پوپوویچ که در دیدار نخست با تصمیمات غیرمنتظره خود توجه بسیاری را جلب کرده بود، برای بازی مقابل آمریکا نیز دست به تغییراتی در ترکیب اصلی زده است.

مهم‌ترین نکته در ترکیب استرالیا، نیمکت‌نشینی نستوری ایرانکوندا و کانر متکالف است؛ دو بازیکنی که در پیروزی ۲ بر صفر برابر ترکیه موفق به گلزنی شده بودند. پوپوویچ این بار ترجیح داده از ابتدا نیشان ولوپیلای و متئو لکی را به میدان بفرستد؛ تصمیمی که از سوی برخی رسانه‌ها از جمله اسپورتینگ‌نیوز غافلگیرکننده توصیف شده است.

به نظر می‌رسد استرالیا بار دیگر با ساختاری دفاعی و فشرده وارد زمین شود. چیرکاتی، سوتار و برجس در قلب خط دفاعی وظیفه مهار مهاجمان آمریکا، به‌ویژه فولارین بالوگان را بر عهده خواهند داشت و در فاز هجومی نیز محمد توره مهاجم اصلی تیم خواهد بود.

این مسابقه برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است. آمریکا و استرالیا هر دو با سه امتیاز وارد هفته دوم شده‌اند و کسب پیروزی در این دیدار می‌تواند مسیر صعود تیم برنده به مرحله حذفی را هموارتر کند.

ترکیب استرالیا مقابل آمریکا:

پاتریک بیچ، جیکوب ایتالیانو، الساندرو چیرکاتی، هری سوتار، کامرون برجس، جردن بوس، نیشان ولوپیلای، آیدن اونیل، پل اوکون انگستلر، متئو لکی و محمد توره.

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