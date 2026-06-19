ترکیب آمریکا مقابل استرالیا

به گزارش ایلنا، تیم ملی آمریکا از دقایقی دیگر در سیاتل برابر استرالیا قرار می‌گیرد؛ دیداری حساس میان دو تیمی که رقابت‌های خود را با پیروزی آغاز کرده‌اند و حالا برای نزدیک شدن به صعود، به دنبال کسب نتیجه مطلوب هستند.

شاگردان مائوریسیو پوچتینو در هفته نخست موفق شدند با نتیجه ۴ بر یک پاراگوئه را شکست دهند و اکنون در صورت کسب سه امتیاز برابر استرالیا، گام بلندی به سوی حضور در مرحله حذفی برخواهند داشت.

بر اساس ترکیب اعلام شده، مت فریس، الکس فریمن، کریس ریچاردز، تیم ریم، آنتونی رابینسون، تایلر آدامز، مالک تیلمان، سرجینیو دست، وستون مک‌کنی، ریکاردو پپی و فولارین بالوگان از ابتدا برای آمریکا به میدان خواهند رفت.

مهم‌ترین نکته در ترکیب آمریکا، غیبت کریستین پولیسیچ است. کاپیتان و ستاره این تیم در دیدار برابر پاراگوئه از ناحیه ساق پا آسیب دید و پس از تعویض در بین دو نیمه، نتوانست به طور کامل در تمرینات گروهی هفته اخیر شرکت کند. در نهایت کادر فنی تصمیم گرفت او را برای این مسابقه در اختیار نداشته باشد.

پوچتینو برخلاف انتظارها تغییرات گسترده‌ای در ترکیب تیمش ایجاد نکرده و تنها ریکاردو پپی را به جای پولیسیچ وارد ترکیب اصلی کرده است. با این حال حضور پپی می‌تواند شکل بازی هجومی آمریکا را نسبت به مسابقه نخست تغییر دهد و گزینه‌های بیشتری را در خط حمله در اختیار سرمربی آرژانتینی قرار دهد.

در این میان، تایلر آدامز نیز یکی از بازیکنانی است که باید با احتیاط بیشتری بازی کند؛ چرا که دریافت یک کارت زرد دیگر باعث محرومیت او از دیدار پایانی مرحله گروهی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی آمریکا از دقایقی دیگر در سیاتل برابر استرالیا قرار می‌گیرد؛ دیداری حساس میان دو تیمی که رقابت‌های خود را با پیروزی آغاز کرده‌اند و حالا برای نزدیک شدن به صعود، به دنبال کسب نتیجه مطلوب هستند.

شاگردان مائوریسیو پوچتینو در هفته نخست موفق شدند با نتیجه ۴ بر یک پاراگوئه را شکست دهند و اکنون در صورت کسب سه امتیاز برابر استرالیا، گام بلندی به سوی حضور در مرحله حذفی برخواهند داشت.

بر اساس ترکیب اعلام شده، مت فریس، الکس فریمن، کریس ریچاردز، تیم ریم، آنتونی رابینسون، تایلر آدامز، مالک تیلمان، سرجینیو دست، وستون مک‌کنی، ریکاردو پپی و فولارین بالوگان از ابتدا برای آمریکا به میدان خواهند رفت.

مهم‌ترین نکته در ترکیب آمریکا، غیبت کریستین پولیسیچ است. کاپیتان و ستاره این تیم در دیدار برابر پاراگوئه از ناحیه ساق پا آسیب دید و پس از تعویض در بین دو نیمه، نتوانست به طور کامل در تمرینات گروهی هفته اخیر شرکت کند. در نهایت کادر فنی تصمیم گرفت او را برای این مسابقه در اختیار نداشته باشد.

پوچتینو برخلاف انتظارها تغییرات گسترده‌ای در ترکیب تیمش ایجاد نکرده و تنها ریکاردو پپی را به جای پولیسیچ وارد ترکیب اصلی کرده است. با این حال حضور پپی می‌تواند شکل بازی هجومی آمریکا را نسبت به مسابقه نخست تغییر دهد و گزینه‌های بیشتری را در خط حمله در اختیار سرمربی آرژانتینی قرار دهد.

در این میان، تایلر آدامز نیز یکی از بازیکنانی است که باید با احتیاط بیشتری بازی کند؛ چرا که دریافت یک کارت زرد دیگر باعث محرومیت او از دیدار پایانی مرحله گروهی خواهد شد.

ترکیب تیم ملی آمریکا مقابل استرالیا:

مت فریس، الکس فریمن، کریس ریچاردز، تیم ریم، آنتونی رابینسون، تایلر آدامز، مالک تیلمان، سرجینیو دست، وستون مک‌کنی، ریکاردو پپی و فولارین بالوگان.

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