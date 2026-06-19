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پایان تلخ جام جهانی برای ستاره کانادا

پایان تلخ جام جهانی برای ستاره کانادا
کد خبر : 1801476
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حضور ایسمائل کنه در جام جهانی به پایان رسید. هافبک تیم ساسولو در جریان بازی کانادا و قطر به شدت آسیب دید و پس از آن به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش ایلنا، کنه به دلیل برخورد با بازیکن حریف دچار شکستگی در پای چپ شد و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت. این حادثه در حالی رخ داد که هم‌تیمی‌ها و بازیکنان حریف به شدت نگران وضعیت او بودند.

پایان تلخ جام جهانی برای ستاره کانادا

سرمربی تیم ملی کانادا، جسه مارش، درباره وضعیت کنه گفت: «او پسر فوق‌العاده‌ای است و ما همه از او حمایت می‌کنیم. این یک ضرر برای ماست، اما او به زودی به میادین بازخواهد گشت و آینده درخشانی در انتظارش است.» همچنین، کاپیتان تیم ملی کانادا، اوستاکیو، افزود: «به محض دیدن پای او، متوجه شدم که وضعیت جدی است. ما به او نیاز داریم، او ویژگی‌های خاصی دارد که تیم ما به آن نیازمند است.»

کنه پس از عمل جراحی در وضعیت بهبودی قرار دارد و انتظار می‌رود که به مدت طولانی از میادین دور باشد. هم‌تیمی‌اش، مویس بمبیتو، به بیمارستان رفت و عکسی از خود و کنه پس از عمل جراحی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

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