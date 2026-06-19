اللهیار صیادمنش به لخ پوزنان پیوست
باشگاه لخ پوزنان، قهرمان فصل گذشته لیگ لهستان، به صورت رسمی از جذب اللهیار صیادمنش خبر داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه لخ پوزنان لهستان عصر جمعه از دومین خرید تابستانی خود رونمایی کرد و اللهیار صیادمنش را به خدمت گرفت.
صیادمنش ۲۴ ساله که سابقه بازی در فوتبال ترکیه و بلژیک را در کارنامه دارد، با قراردادی تا سال ۲۰۲۹ به قهرمان فوتبال لهستان پیوست. او فصل گذشته در ترکیب وسترلو بلژیک ۳۱ بار به میدان رفت و آمار ۷ گل و ۵ پاس گل را به ثبت رساند.
توماش ژونسا، مدیر ورزشی لخ پوزنان، درباره این انتقال گفت:«صیادمنش با وجود سن پایین، تجربه خوبی در فوتبال اروپا دارد و میتواند در چند پست هجومی به میدان برود.»
ملیپوش ایرانی پس از امضای قراردادش نیز اظهار کرد:«مدتی بود مسابقات لخ پوزنان را دنبال میکردم، چون علی قلیزاده در این تیم حضور دارد. پس از صحبت با او و آشنایی بیشتر با باشگاه، احساس کردم این پروژه برای من جذاب است و به همین دلیل این پیشنهاد را پذیرفتم.»
صیادمنش که ۹ بازی ملی در کارنامه دارد، از فصل آینده در کنار علی قلیزاده برای لخ پوزنان به میدان خواهد رفت.