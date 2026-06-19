اللهیار صیادمنش به لخ پوزنان پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه لخ پوزنان لهستان عصر جمعه از دومین خرید تابستانی خود رونمایی کرد و اللهیار صیادمنش را به خدمت گرفت.

صیادمنش ۲۴ ساله که سابقه بازی در فوتبال ترکیه و بلژیک را در کارنامه دارد، با قراردادی تا سال ۲۰۲۹ به قهرمان فوتبال لهستان پیوست. او فصل گذشته در ترکیب وسترلو بلژیک ۳۱ بار به میدان رفت و آمار ۷ گل و ۵ پاس گل را به ثبت رساند.

توماش ژونسا، مدیر ورزشی لخ پوزنان، درباره این انتقال گفت:«صیادمنش با وجود سن پایین، تجربه خوبی در فوتبال اروپا دارد و می‌تواند در چند پست هجومی به میدان برود.»

ملی‌پوش ایرانی پس از امضای قراردادش نیز اظهار کرد:«مدتی بود مسابقات لخ پوزنان را دنبال می‌کردم، چون علی قلی‌زاده در این تیم حضور دارد. پس از صحبت با او و آشنایی بیشتر با باشگاه، احساس کردم این پروژه برای من جذاب است و به همین دلیل این پیشنهاد را پذیرفتم.»

صیادمنش که ۹ بازی ملی در کارنامه دارد، از فصل آینده در کنار علی قلی‌زاده برای لخ پوزنان به میدان خواهد رفت.

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