دو ستاره کلیدی انگلیس غنا را به وحشت انداختند

به گزارش ایلنا، هواداران انگلیس با وجود پیروزی چشمگیر ۴ بر ۲ سه شیرها مقابل کرواسی در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، نگران به نظر می‌رسیدند. کین در تگزاس دو بار گلزنی کرد، اما پس از سوت پایان بازی، توجهات به سرعت به آمادگی جسمانی کاپیتان و همچنین دکلان رایس معطوف شد. رایس پس از ۷۲ دقیقه تعویض شد و پیش از اینکه جای خود را به مورگان راجرز بدهد، به نظر می‌رسید که از نظر بدنی با مشکل مواجه شده است. در همین حال، کین پس از مسابقه با بانداژ سنگین روی پای چپش دیده شد که این موضوع ترس از مصدومیت احتمالی را افزایش داد.

اکنون مجوز حضور هر دو بازیکن در دیدار مقابل غنا صادر شده است. کادر پزشکی انگلیس تشخیص داده‌اند که مشکل کین بیشتر مدیریت گرفتگی عضلانی بوده تا یک آسیب‌دیدگی جدی، در حالی که تعویض رایس نیز تنها یک اقدام پیشگیرانه بوده است.

توماس توخل دلیل تعویض رایس را توضیح می‌دهد

توخل تاکید کرد که رایس در جریان مسابقه احساس ناراحتی کرده و همین امر باعث شده تا کادر فنی با توجه به اینکه کنترل بازی در دست انگلیس بود، با احتیاط عمل کنند. سرمربی انگلیس همچنین تلاش کرد تا به هواداران در مورد شدت این مشکل اطمینان خاطر دهد.

توخل بعد از بازی گفت: "دکلان به بخش پایینی کمر و بالای همسترینگ خود اشاره کرد و کمی احساس ناراحتی داشت. من نمی‌خواستم هیچ ریسکی انجام دهم. زمان مناسبی برای محافظت از او بود. دکلان در پایان بازی به من اطمینان داد که همه‌چیز خوب است. چیز بزرگی نیست که بخواهیم نگرانش باشیم."

مهره‌های کلیدی در دسترس کادر فنی باقی می‌مانند

این به‌روزرسانی مثبت مایه آرامش و آسودگی خاطر بزرگی برای انگلیس است. کین همچنان نقطه کانونی خط حمله توخل باقی می‌ماند و بار دیگر از او انتظار می‌رود که در تلاش سه شیرها برای کسب هر سه امتیاز مقابل غنا، رهبری خط آتش تیم را بر عهده داشته باشد.

رایس نیز تا پیش از تعویضش به همان اندازه تأثیرگذار بود؛ هافبک آرسنال یک ضربه کرنر ارسال کرد که منجر به گل دوم کین شد و یک بار دیگر ارزش خود را در قلب خط میانی انگلیس به نمایش گذاشت. در دسترس نگه داشتن هر دو بازیکن، ستون فقرات تیم را حفظ می‌کند و به توخل اجازه می‌دهد تا ثبات تیمی را در شرایطی که انگلیس به دنبال تداوم شروع قدرتمند خود در این تورنمنت است، حفظ کند.

تمرکز روی نبرد با غنا

انگلیس برای مرحله بعدی آماده‌سازی خود به کانزاس‌سیتی نقل مکان کرده است و انتظار می‌رود کین و رایس پیش از دیدار روز سه‌شنبه با غنا، در تمرینات کامل تیمی شرکت کنند. ستاره‌های سیاه چالش متفاوتی نسبت به کرواسی ایجاد خواهند کرد، اما انگلیس با انگیزه و اعتماد به نفس رو به رشدی وارد این مسابقه می‌شود. با حضور کین و رایس، توخل پایه و اساس محکمی برای کسب یک پیروزی دیگر و تثبیت موقعیت انگلیس در گروه L در اختیار دارد.

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